В Ростовской области выявлена продукция, зараженная вирусом африканской чумы свиней

Зараженная продукция из Волгоградской области поступила и в донской регион Фото: Юлия АЛЕХИНА

На прилавках магазинов в Ростовской области могла попасть продукция, инфицированная вирусом африканской чумы свиней. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

- Поступила информация от комитета ветеринарии Волгоградской области о выявлении в пробах свиноводческой продукции, выработанной в том числе из сырья ООО «АПК «АгроФуд» (Белгородская область) ДНК возбудителя африканской чумы свиней (АЧС), - говорится в сообщении.

Сотрудники Россельхознадзора проанализировали оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» и установили, что часть продукции из ООО «АПК «АгроФуд» поступила на предприятие Ростовской области.

Так, в адрес ООО «ПродСервис» в Аксайском районе поступило более 14 тонн свиноводческой продукции. Специалисты Россельхознадзора сделали отбор проб потенциально опасной продукции и направили в лабораторию по диагностике АЧС и других особо опасных болезней животных Ростовского референтного центра Россельхознадзора». В пробах также обнаружили ДНК вируса АЧС.

По факту выявления вируса в свиноводческой продукции в Россельхознадзоре проводят весь комплекс мероприятий, чтобы предотвратить распространение в регионе очагов африканской чумы свиней.

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