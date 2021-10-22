В Ростовской области пресекли ввоз более 35 тонн мяса

Товар не прошел документарный контроль Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пункте «Весело-Вознесенка» и «Матвеев Курган» пограничники не допустили вывоз мясной продукции на Украину весом в 35,8 тонны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Во время прохождения документарного контроля субпродуктов индейки весом 18,5 тонны выяснилось, что производителя нет в списках компаний, имеющих право на экспорт. А при проверке партии свинины весом 17,3 тонны оказалось, что на продукцию наложены временные ограничения.

В итоге на продукцию были составлены акты о нарушении требований законодательства ЕАЭС.

- Должностными лицами ведомства в отношении грузоотправителей составлены акты о нарушении требований законодательства ЕАЭС. Выпуск грузов с территории Российской Федерации запрещен, - уточняется в сообщении.

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