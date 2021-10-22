Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2021 12:53

В Ростовской области пресекли ввоз более 35 тонн мяса

Товар не прошел контроль документов
Попова Екатерина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Товар не прошел документарный контроль

Товар не прошел документарный контроль

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пункте «Весело-Вознесенка» и «Матвеев Курган» пограничники не допустили вывоз мясной продукции на Украину весом в 35,8 тонны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Во время прохождения документарного контроля субпродуктов индейки весом 18,5 тонны выяснилось, что производителя нет в списках компаний, имеющих право на экспорт. А при проверке партии свинины весом 17,3 тонны оказалось, что на продукцию наложены временные ограничения.

В итоге на продукцию были составлены акты о нарушении требований законодательства ЕАЭС.

- Должностными лицами ведомства в отношении грузоотправителей составлены акты о нарушении требований законодательства ЕАЭС. Выпуск грузов с территории Российской Федерации запрещен, - уточняется в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комбинат из Ростовской области заподозрили в распространении африканской чумы

В ведомстве считают, что с поставками зараженного мяса предприятию помогла ветеринарная станция (подробнее)