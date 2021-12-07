«Батя, держись!»: история дедушки-одиночки из Ростовской области взорвала соцсети

Потеряв четырех родных людей, дедушка Саша живет теперь ради Тимохи. Фото: личный архив героя публикации

История дедушки-одиночки, 68-летнего Александра Тарасенко, который за последние четыре года похоронил сына, жену, внука и дочку, оставшись единственным родителем у шестилетнего внука Тимохи, поразила наших читателей в самое сердце.

За неполные сутки видео про дедушку и внука только в Тиктоке набрало под 200 тысяч просмотров и больше тысячи комментариев. В каждом — слова поддержки и восхищение стойкостью духа мужчины. Многие пишут супер-дедушке в соцсети, предлагают помощь.

Но не помощи ради он согласился рассказать «КП — Ростов-на-Дону» свою историю. Мы поговорили с Александром Ивановичем, как живется им с внуком после внезапно обрушившейся славы.

«МЫ ПОМОЩИ НЕ ПРОСИМ, САМИ, ЕСЛИ НАДО, ПОМОЖЕМ»

Уже через несколько часов после того, как мы запустили видео в соцсети, Александру Ивановичу стали стучаться в личные сообщения люди с самыми добрыми пожеланиями. Были и предложения от федеральных каналов поучаствовать в съемках, и предложения помощи.

- Думаю, наша с Тимохой история нашла такой отклик у людей, потому что сейчас вокруг одна грязь — плохие новости. А тут жизнь какая она есть и какое-никакое хорошее продолжение, - говорит Александр Иванович. - Мне абсолютно ничего не надо ни от кого. Мы не нищенствуем, сами помогаем людям как можем. А за слово доброе — спасибо всем неравнодушным людям!

Александр Иванович надеется, что его история поможет всем, кто переживает горе, не опустить руки. Фото: личный архив героя публикации

Дедушка-одиночка из Ростовской области объяснил, почему согласился поделиться своей историей с нашими читателями.

- Может, мой пример, моя история кому-то пользу принесет. Мы все люди разные, и по-разному воспринимаем горе. Пришлось нам за четыре года четыре горя пережить, представляете? Другой мог бы не после первого, так после второго, третьего, четвертого горя в яму упасть. Кто-то опустит руки, и у него и ребятенок пропадет, и сам он пропадет. Нельзя так, слышите! Я этого не сделал и никогда не сделаю. У меня есть Тимоха, он мой поводырь по жизни. Я ради этого живу.

«НЕ МОГЛА СМОТРЕТЬ БЕЗ СЛЕЗ»

Многих подписчиков глубоко затронули история дедушки Саши, потому что они сами теряли детей и поднимали внуков. Были отзывы и от детей, оставшихся сиротами, которых воспитывали дедушки и бабушки.

- Вы сильный, раз не боитесь воспитывать внука! Мне уже 56, меня воспитала бабушка — она была для меня всей вселенной, как и вы для внука, - комментирует наш подписчик.

Наверное, судьба двух мужиков, оставшихся друг у друга самыми близкими родственниками, так тронула сердца людей, потому что все мы теряли близких людей и тяжело переживали утрату. Вот лишь несколько комментариев, которых в первый же день в группах "КП-Ростов" в соцсетях набралось более тысячи.

Теперь нет дома разделения дел на мужские и женские - все делает дедушка и внука приучает. Фото: личный архив героя публикации

- Как же судьба несправедлива! Дай, Господь, этой семье сил, здоровья, научи жить!

- Вот это горе. Но он мужик, руки не опустил, а есть скулят по любому поводу!

- Вам есть для кого жить! Другие и этого лишены...

- Соседи, друзья, родственники, просто хорошие знакомые, принимайте участие в жизни этих двух прекрасных человечков!

- Господи, дай деду здоровья! Не могла смотреть без слез. Как жестока судьба...

Многие пожелали Александру найти спутницу жизни, чтобы с ней вместе радоваться успехам внука.

- Пусть найдется половинка, которая будет ребенку и бабушка, и мама! Я бы могла, но далеко.

«НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬ РУКИ»

В комментариях наши подписчики желают дедушке и внуку только счастья, а самое главное пожелание Александру — здоровья и долголетия.

- Молодец — дедушка! Еще и в армию проводит, и женит! Здоровья вам на долгие года!

- Здоровья вам и долголетия! Очень много бед вы перенесли в жизни! Держитесь, вы очень нужны внуку!

- Долгих лет вам, хороший человек!

- С таким дедом не пропадут!

- Благополучия вам, мужики!

- Супер-дед! Здоровья!

- Батя, держись!

В гостях у дедушки - потомственного железнодорожника - в музее локомотивного депо. Фото: личный архив героя публикации

Александр от всей души благодарит наших читателей за теплые слова и надеется, что их с внучком история поможет тем, кто попал в беду, собраться с силами и жить дальше, несмотря ни на что.

- Не опускайте руки. Мне тоже нелегко, и пусть все это знают. Я прожил со своей женой 47 лет. Я раньше не знал, как включить машинку, котел — вообще ничего не знал. Пришел, как говорится, на готовое. Я мог бы это делать, но смысл был туда лезть, когда это уже делается. А сам мужскими делами занимался по дому — яму выкопать, приварить, прибить. У нас было негласное распределение обязанностей. Я полы до этого никогда не мыл, а теперь жизнь заставила. Приходится и мыть, и стирать, и гладить. Все, что делала жена, дочка, теперь делаю я. И я этому рад, потому что есть для кого это делать — теперь думаю только о Тимохе.

Само видео про супер-дедушку Александр показал родственникам.

- Племянница Галя, крестная Тимохи, приехала в гости: прочитала интервью, посмотрела видео и сказала: «Дядя, ты у нас супер!» Ну это я знаю, - смеется дедушка Саша.

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