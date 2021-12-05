«Обнялись два мужика и плакали навзрыд»: откровения деда-одиночки из Ростовской области, оставшегося с маленьким внуком на руках

В мужской компании дедушка старается дать тепло и заботу, что внук получал от мамы и бабушки. Фото: личный архив героя публикации

Обычный слесарь на железной дороге Александр Иванович Тарасенко: потомственный железнодорожник из Сальска, что на юге Ростовской области. Любит футбол, разводить голубей, колдовать в мастерской и создавать поделки из старых гильз, которые поисковики находят в полях, даже создал музей родного локдепо и долгие годы водил там экскурсии. Только обычной жизнь работающего в 68 лет пенсионера уже не назовешь. Потеряв жену и дочь, он остался единственным родителем у шестилетнего внука Тимофея. Каково приходится деду-одиночке воспитывать детсадовца, мужчина откровенно рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону».

ЧЕТЫРЕ ГРОБА ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

- Да, хлебнуть горя с Тимохой нам пришлось сполна. Сам не испытаешь — не поймешь, и не желаю никому такое почувствовать. За четыре последних года четыре гроба проводили — все за одной оградкой на кладбище. Сначала старший внук и сын, следом у жены сердце не выдержало, а в этом сентябре — дочки не стало. Она долго боролась с онкологией, и твердила, что будет обязательно жить, говорила в шутку «Я победю!». Билась до конца, но вот 2 сентября мы остались с внучком вдвоем. А еще из родни у нас есть второй внучок и маленькая правнучка и их заботливые мамы.

Звучит страшно, но так было нужно - документы на опекунство я подавал заранее, пока еще дочка Лена была жива, но уже совсем плоха - лежала в паллиативном отделении — хоспис по-нашему. Спасибо врачам за человеческое отношение, помогли уйти спокойно и достойно. Каждый день к дочке приезжал, но до последнего не видел гримасы боли. Медики там делают все, что могут.

Рассказать внуку, куда ушла мама, которую весь город помнит как светлого и доброго человека, было непросто. Фото: личный архив героя публикации

Боялся, что по возрасту опеку не дадут, но оказалось, что возраст не помеха, главное — условия. Дали сначала временное право опеки, а теперь и постоянное. Приезжали, проверяли — все соответствует: и зарплата у меня, и пенсия, и условия жилья позволяют мальца растить. И уходить из депо не собираюсь: мне просто тяжело было бы не работать. Я на железной дороге уже 52 года, представляете? Вот как я возьму и брошу это дело?! И отец мой там работал. Помню, в голодные годы в тормозочке, куда мама ему обед складывала, на обратном пути чуток угля привозил, так и выживали.

5 ЛЕТ РЕАБИЛИТАЦИИ И ВНУК КАК ЧУДО

- В 2003 году дочь попала в страшную аварию под Батайском. Трасса затянуло незаметно тонким льдом, и на затяжном повороте два «Хенде» столкнулись лоб. В первые дни, пока супруга с дочкой была в больнице, я купил общую тетрадь и записывал туда все, что происходит. Тетрадей 7-8 исписал, чтобы не свихнуться и боюсь туда даже заглядывать.

18 дней комы и 5 лет восстановления. Весь удар на себя тогда приняла жена: я-то на работе, а она изо дня в день кормила с ложечки, выдерживала прямой взгляд дочери и слова «А где мама, хочу к маме» Выходили дочку, она восстановилась, даже на «скорую» санитаркой работать устроилась. Потом Тимохой забеременела. Боялась после такой аварии рожать, но вот какой орел получился — это наше чудо! А когда пацану было три, заболела — врачи нашли онкологию.

Дед теперь за главного кашевара, а внучок - помощник. Фото: личный архив героя публикации

Сколько же тревог на душу жене выпало, и два года назад сердце у нее не выдержало — умерла у меня на руках. Я вообще поражаюсь, как она столько прожила, бедная. Все свалилось на ее плечи. По сравнению с тем, что сделала она, ночами не спала, переживала, надрывалась, я не сделал ничего. А мы продолжили борьбу за Лену — десятки курсов «химии» за три года. И с тех пор я с внуком везде — в сад, на кружки, особенно летом, когда из-за жары дочка редко выходила из дома.

«НЕ ЗНАЮ, ЧТО БЫ БЕЗ НЕГО БЫЛО»

- А когда ушла дочь, я не знаю, что со мною стало, не будь рядом Тимохи. Как в пустой дом приходить? Он как поплавок для меня —сам плавает и я живу этим.

Объяснить, что мамы больше нет, было сложно, и я этого боялся. Видел, что он все знает и понимает. Просил в садике поменьше на эту тему говорить. Но все-таки время пришло, и когда затеял с ним разговор, опал плакали навзрыд. Вот так — обнялись два мужика и ревели.

Повторять горькую правду приходится. Это же детская память, иногда забывается, что мамы уже нет. И каждый раз — больно. Поехали мы как-то вечером на речку полюбоваться, смотрим в небо, а там метеорит падает. Внук и говорит: «Дедушка, я желание загадал: хочу, чтобы все, кто умер, вернулись к нам домой». Эх, родной, остается только обнять покрепче.

Проработав 52 года на железной дороге, Александр Иванович признает, что самые сложные - мамины заботы. Фото: личный архив героя публикации

«ПРОСНУЛСЯ — УЖЕ ХОРОШО»

- Мне уже 68, и не поверите, как мне страшно. Каждое утро открываю глаза и с облегчением думаю: «Я живой, значит, и Тимохе будет хорошо. Конечно, переживаю очень, но жить и работать придется долго, землю буду грызть, но все для него сделаю. Внук — это мое спасение, мой свет в конце туннеля. Не знаю, как бы жил без него. Конечно, продумал уже и запасной план. В Ростове живут мои племянники — его крестные и если что не дадут парню пропасть.

А еще есть у нас помощника, друг семьи — бабушка Васильевна. Она всегда придет и поможет. И поддержка, и внук ее компанию очень любит.

С тех пор как ушла жена и дочка, я столько в жизни поменял. Не знал, как включается стиральная машинка, как добавить тепла на котле — для меня это были потемки, раньше-то все девчата делали. Не знал как суп сварить, а теперь и супы, и каши, и омлеты делаю — что делали все, теперь приходится делать одному. Это знаете как организовывает! Вместе с вечера с ним чистое готовим: развесили штаники, кофточку, рубашечку, носочки на диван, обувь помоем. Утром самое сложное — разбудить и поднять соню. Это хорошо, что он уже самостоятельный, а не младенец — пока я завтрак ему готовлю, умывается, одевается, в машину прыг — и в сад поехали. Заботится обо мне: «Дедушка, а давай я тебе бутербродик сделаю!» Сам колбаску отрежет, в микроволновку поставит. Вот оно - счастье.

Ужин холостяков. Фото: личный архив героя публикации

ЧТОБЫ СТАЛ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ

- В сентябре поведу Тимоху в первый класс. У парня память феноменальная, точно не в деда. Ходит еще на дополнительные занятия: такие поделки творит, что поражаюсь. И в сарае у меня тоже с инструментом учу возиться. Он так пыхтит, старается — интересно ему это все, а мне наблюдать за этим еще интереснее.

Да, впереди еще много сложностей возрастных. Но я знаю точно — он парень добрый и по-своему настырный, а это даже хорошо, когда мужик, хоть и такой маленький, имеет свою точку зрения и старается ее отстоять — мне очень нравится это качество. Я не психолог, не учитель, а обычный советский слесарь. Многого не знаю и не умею, но стараюсь воспитывать у него уважение к старшим и помочь ему вырасти хорошим человеком. Почему-то уверен, что получится.

Александр Иванович не претендует на знания психолога и педагога, но старается воспитать хорошего человека. Фото: личный архив героя публикации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Может ли отчим стать папой: ростовчане откровенно поделились своими историями жизни с неродным отцом

А ростовский психолог рассказала, от кого в доме зависит любовь и гармония (подробнее)

«Жена захотела свободы и бросила нас»: исповедь многодетного отца-одиночки, воспитывающего пятерых детей

Дончанин заменил малышам мать после того, как супруга ушла из семьи (подробнее)