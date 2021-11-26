Может ли отчим стать папой: ростовчане откровенно поделились своими историями жизни с неродным отцом

Ростовчане откровенно поделились своими историями жизни с не родным отцом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в России впервые отпраздновали день отца. Праздник суперменов, которые научили нас кататься на велике, мазали ранки зеленкой, втихую разрешали есть сладости, были опорой и поддержкой. Но иногда бывает и так, что отцом становится не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Или нет?

Ростовчане откровенно рассказали корреспонденту «КП – Ростов–на–Дону», каково жить с новым папой.

ИСТОРИЯ № 1: «РАНЬШЕ МАМА БЫЛА ТОЛЬКО МОЯ»

- В 6 лет вместе с бабушкой и дедушкой я уехала на целое лето из Шахт на море, - вспоминает ростовчанка Александра Загутина. - Мама осталась в городе из-за работы, но иногда меня навещала. В одну из таких поездок она пригласила Марика. Собственно, так мы впервые и познакомились. Поначалу я отнеслась к нему очень насторожено и даже ревновала, ведь раньше мама была только моя, а тут появился какой-то мужчина. Они немного погостили и уехали. В сентябре мы вернулись домой, так как нужно было идти в школу.

Правда, первое время пока училась в начальной школе, жила с бабушкой и прабабушкой потому, что мама с отчимом строили общий дом. Но уже в 4 классе переехала к ним, стали самой настоящей семьей, да и ревность к Марку трансформировалась в уважение, ведь видела, как много он делает для меня и мамы. А уже через год родилась младшая сестра София, и семья стала еще более полной.

«ЕГО ОБЪЯТИЯ СРОДНИ САМОГО МОЩНОГО ЛЕКАРСТВА»

- Некогда чужой дядя Марк стал для меня родным Мариком. Хотя, если честно, что в детстве, что сейчас мечтала называть его папой. Но что-то внутри не дает этого сделать, какой-то глупый страх, даже не понимаю из-за чего он. Ведь по факту я действительно знаю, что именно Марк мой самый настоящий отец. Тот, кто воспитал, многому научил, любил и поддерживал.

Помню, в детстве меня очень сильно испугал бродячий пес, шок был такой сильный, что я даже стала заикаться. С тех пор обходила стороной любых собак. Но Марк научил правильно обращаться с ними, а через какое-то время в нашем доме появилась дворняжка Стайлуша, а потом и лабрадор Риджик.

А еще он научил меня защищать и ценить родных людей. Даже, когда наступали очень тяжелые времена, на своем примере, доказывал, что не стоит опускать руки. Его объятия сродни самого мощного лекарства. Если мне вдруг плохо, сразу бегу делится переживаниями, появляется ощущение, что у тебя есть мощная защита в лице прекрасного человека, это делает сильной и полноценной.

«ЕЩЕ ПОДРОСТКОМ ЗНАЛА, ЧТО ПОМЕНЯЮ ФАМИЛИЮ»

- Так вышло, что я совсем не знала своего биологического отца, даже образ плохо помню. Если в детстве еще держала какие-то воспоминания, то сейчас, когда мне 21, не осталось ничего. Пересматривая старые фотографии, не чувствую никакого отклика, даже наоборот, становится плохо от осознания, что я переняла от него какие-то качества, черты лица. Стараюсь не думать об этом.

Зато точно знаю, что очень многим похожа на Марика: воспитанием, отношением к жизни, к людям. Еще будучи подростком знала, что обязательно поменяю фамилию и отчество. В семье-то все Загутины, а я одна Волкова. И вот, когда исполнилось 19, мечта, наконец, осуществилась. Получила паспорт и увидела такое долгожданное «Загутина Александра Марковна» слезы непроизвольно покатились из глаз. Хотелось позвонить Марику и кричать: «Вот, смотри, наконец-то я теперь часть семьи, по всем фронтам».

Но не все мужчины стремятся завоевать расположение ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОРИЯ № 2: «ПОНАЧАЛУ ВСЕ БЫЛО ПРОСТО ИДЕАЛЬНО»

Но не у всех история похожа на красивый сюжет к фильму. Иногда судьба подбрасывает неожиданные сюжеты, и они далеки от идеальной картинки. Ростовчанка Мария Климова рассказывает, что на ее пути встретился не один, а целых два отчима.

- Родители разошлись, когда мне было всего девять месяцев. Отец особо не участвовал в воспитании, всю любовь и внимание дарила только мама. Может, из-за этого я стала такой эгоисткой, ведь она всегда принадлежала только мне. Какой еще дядя?!

Но в 8 лет все изменилось. В нашей жизни появился Гера, второй муж мамы и мой первый отчим. Воспитывал до моих 15 лет. И поначалу все было просто идеально. Он подкупал детское сердечко подарками и походами в парк, совместными прогулками, даже в школу на родительское собрание ходил. Но примерно через год ситуация стала меняться, а наше общение становилось все хуже. Все потому, что со временем Гера почувствовал себя главой семейства и строгим отцом-молодцом, которого должны любить, уважать и беспрекословно слушаться.

«БОЯЛАСЬ, ЧТО НАША ЖИЗНЬ НЕ БУДЕТ ПРЕЖНЕЙ»

- Когда мне было около 10, отчим, не стесняясь унижал и оскорблял, частенько подкалывал. Он объяснял это тем, что просто провоцирует ситуацию: чтобы я научилась защищаться от нападок людей. Странная методика. Но я верила ему, ведь, казалось, что Гера точно любит, и из-за всех сил старается заменить отца. Но такое отношение год за годом рушило даже самые сахарные детские привязанности. К моим 15 годам наши отношения нельзя было назвать добрыми и дружескими даже с большой натяжкой. К этому моменту мама еще и выяснила, что у отчима появилась любовница.

Я не знала, что будет дальше, ведь буквально с 9 лет Гера пугал, тем, что нам нельзя ссориться и провоцировать маму на конфликт. Ведь если они вдруг разойдутся, придет другой дядя, злой и агрессивный, и уж с ним точно будет плохо. Порой мне даже снились кошмары, так уж боялась этого момента. Но через пару месяцев час «X» все-таки настал: отчим собрал вещи и уехал из квартиры. Если честно, было странно: с одной стороны - я ненавидела его, а с другой - боялась, что наша жизнь уже не будет прежней и полноценной.

«Я У МАМЫ ТОТ ЕЩЕ КАКТУС»

- Но уже через год мама встретила своего будущего мужа и моего второго отчима Женю. На момент их знакомства мне было уже 16. Такой классический невыносимый подросток. Ну, знаете, яркая демонстрация своего «я», борьба за независимость в квартире, первые влюбленности и разочарования, желание сделать татуировку, убежать из дома и прочий пучок пубертатных проблем. К этому компоту добавлялся характер, справиться с которым даже мама не всегда могла. Смесь гремучая и опасная. Мне искренне жаль Женю, который как ни крути был вынужден встретиться с этим ураганом.

Когда мама впервые нас познакомила, я была настроена очень агрессивно. Мол, ну вот, очередной мужчина в моей квартире. Сюда же добавлялся страх, навязанный первым отчимом, про то, что дядя обязательно будет злой. Видя это, Женя просто аккуратно отошел в сторону. Он не пытался менять или воспитывать, никогда не навязывал свое общество, не устраивал дисциплину. При этом, если вдруг нужна была помощь, всегда выручал и подсказывал. Такое отношение меня просто удивило: ну как так? Я у мамы тот еще кактус, но при этом ко мне все-ровно относятся по-доброму.

СТАЛ ОТЦОМ И ДРУГОМ

- Постепенно стала менять отношение к Жене, все чаще сама затевала разговоры на какие-то отвлеченные темы, даже иногда просила совета. А через время и вовсе могла рассказать отчиму то, чем боялась поделиться с мамой. Женя всегда мог чему-то научить, но при этом никогда не вмешивался в мою жизнь. Он объяснял, что я должна получать опыт путем проб и ошибок, что в этот процесс нельзя вмешиваться. Родители, по его мнению, лишь должны быть рядом в качестве опоры и поддержки.

Мне уже 24, а отчим с мамой в браке - 8 лет. И, если честно, я просто не представляю нашей жизни без него. Ведь Женя - это опора, поддержка и надежное плечо. Всегда поможет, расскажет, покажет, даст совет, выручит, выслушает и не осудит. Он никогда не требовал от меня уважения и любви, никогда не пытался стать отцом в широком понимании этого слова. Зато я сама медленно, но верно стала испытывать всю эту гамму чувств и эмоций. Так редко благодарю его за его мудрый урок, любовь и участие, но Женя это действительно заслужил. Он впрямь стал другом и отцом.

Иногда бывает и так, что отцом становится не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОРИЯ № 3: «ПОНАЧАЛУ ОТНОСИЛАСЬ К ОТЧИМУ НЕЙТРАЛЬНО»

- Но не все мужчины стремятся завоевать расположение ребенка, некоторым проще делать вид, что его просто нет, - рассказывает Вероника Халимова. - Если честно, знакомство с первым отчимом помню смутно, мне тогда было всего 5. Просто в какой-то момент мама привела его к нам домой. Поначалу все вместе жили в квартире, которая осталась после развода с отцом. Но довольно скоро съехали к Леше. В самом начале я относилась к нему нейтрально, но через время стала испытывать явную неприязнь.

Даже будучи ребенком, я понимала, что этот человек очень посредственный. Как правило, он только лежал на диване и смотрел телевизор. Плюс сказалось мнение родных: они просто на дух его не переваривали. А он и не особо старался делать что-то. Изредка мог обратить внимание, ответить на вопросы, но чаще всего не особо жаловал, когда его отвлекали.

«ПОЛЕЗНЫЕ» СОВЕТЫ И НИКАКОГО КОНТРОЛЯ»

- Хотя было в Леше и что-то хорошее. Когда мама уезжала по делам, он оставался за главного. Если честно, особо-то за мной и не следил: разрешал делать все, что хочу. Есть, что вздумается, смотреть телевизор без контроля. Прямо самый настоящий подарок для семилетки, ведь тогда мне казалось, что нет большего счастья. Но уже сейчас понимаю, что сам посыл «делай, что хочешь» это не добрый жест Деда Мороза, а просто банальное равнодушие.

Помню такой случай: в школе дали задание сделать фонарик из картона. Мне надо было вырезать саму форму и еще кружок внутри, чтобы получилась ручка. Картон был слишком плотный и я не могла проткнуть его ножницами. Дома как раз был Леша. Я подошла к нему, чтобы попросить помощи. Ну и он, не отходя от плюшевого трона ответил: мол, если не получается ножницами, иди возьми нож с кухни и все.

«ОСТАЛСЯ ШРАМ НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ»

- Я подумала: ну и ладно, справлюсь сама. Пошла на кухню, взяла самый огромный, острый нож, ну чтобы уж наверняка получилось. Держала руку под картоном так, что мой палец попадал ровно под нож. С размаху ударила лезвием по картону и проткнула до кости указательный палец. Хлынул фонтан крови. Повезло, что в этот момент как раз пришла мама. Они из-за этого поссорились. Мама стала предъявлять своему мужу, что тот не смог уследить за ребенком, а отчим уповал на то, что это я такая криворукая.

Помню, что говорила маме: Леша мне не нравится. Но на это получала в ответ: мол, ну что поделаешь? Это же мой муж, а не твой. Они развелись, когда мне было 10. Леша ушел, а шрам на долгую память на пальце остался.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Лучше постепенно вводить в жизнь нового человека»

- Обычно, пытаясь построить новые отношения, многие матери очень сильно ориентируется на мнение ребенка, - говорит ростовский психолог Полина Шаповалова. - Нередко можно услышать фразу: «Я ищу отца своему ребенку». В таких ситуациях выбор чада является решающим: если он настроен негативно по отношению к новому избраннику мамы, то многие женщины отказываются от этих отношений.

Правда в том, что дети, которые пережили расставание родителей, часто боятся потерять любовь оставшегося члена семьи. В этом случае, новый партнер мамы рассматривается как угроза. Ведь на бессознательном уровне ребенок будет хотеть, чтобы родители снова были вместе. Поэтому прежде чем делать вывод о продолжении или завершении отношений с новым мужчиной, женщина должна понять причины неодобрения ее выбора сыном или дочерью. И уж, конечно, не требовать любви к новому члену семьи. Важно донести до чада, что вы по-прежнему его любите и это никак не изменится после появления нового папы. Женщинам также стоит избегать иллюзии, что ее партнер заменит ребенку отца, при этом хорошие отношения выстроить вполне реально. Помните, что именно взрослый несет ответственность за отношения с ребенком.

Если доверительная беседа не помогает, можно обратиться за помощью к психологу, чтобы разобраться в истинных мотивах поведения.

А еще лучше постепенно вводить нового человека в жизнь ребенка. Дать ему время привыкнуть. Это сгладит негативные проявления и снизит вероятность конфликтов. Хотя полностью их избежать вряд ли получится. Важно понять эмоции ребенка, а не осуждать и наказывать за «неправильное» поведение. Это еще сильнее настроит сына или дочь против мужчины.

КСТАТИ

«Не опускайте руки»

Будущим отчимам психолог советует в первую очередь распрощаться с иллюзией, что выстраивать отношения с ребенком не нужно и все само как-нибудь наладится.

- Сталкиваясь с негативным отношением, мужчина не должен опускать руки и делать поспешных выводов «он меня не принял» и «ничего не получится», - говорит специалист. - Здесь потребуется пуд терпения, выдержки и психологическая зрелость, чтобы спокойно понять и принять чувства ребенка, выдержать их, и продолжать прикладывать усилия, чтобы наладить отношения.

Я бы порекомендовала посмотреть советский фильм «Мачеха», который, как раз показывает постепенное привыкание и «оттаивание» детской души в такой ситуации.

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