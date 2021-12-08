«Шли не на футбол, а посмотреть, как он выступит»: ушел из жизни бывший игрок и тренер «Ростова» Игорь Гамула

Болельщики любили и любят Игоря Гамулу за искренность и добрый юмор Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Ростовчане прощаются с бывшим тренером и игроком ФК «Ростов» Игорем Гамулой

В среду, 8 декабря, не стало Игоря Гамулы, бывшего игрока «Ростсельмаша» и одного из самых любимых болельщиками тренера ФК «Ростов». Об этом утром сообщила пресс-служба футбольного клуба. «КП — Ростов-на-Дону» вспоминает тренера, попасть на чью пресс-конференцию считалось удачей для журналиста.

ТОЛЬКО ВИДЕЛИ НА МАТЧЕ С «ЗЕНИТОМ»

В клубе с теплом вспоминают своего давнего игрока и наставника и делятся воспоминаниями с болельщиками.

- Игорь Гамула посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба, - вспомнили в руководстве клуба. - Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича.

Даже самые молодые болельщики донского клуба с благодарностью вспоминают, что 40 лет назад, в 1981 году, Игорь Гамула в составе ростовского СКА стал обладателем кубка СССР. Как признался Игорь Васильевич в одном из интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону», даже спустя много лет после легендарного матча эмоции до сих пор не улеглись.

- По-моему, они никогда не улягутся до конца моего пути - сколько мне там еще осталось. Каждый год - самые яркие воспоминания. Это неописуемо. Москва. Стадион «Лужники». 80 тысяч зрителей. Причем, наверное, 40 тысяч из них - ростовчане, которые приехали за нас болеть. И - победа 1:0 над «Спартаком». Такое не забывается! Каждый момент до сих пор перед глазами.

Главным тренером «Ростова» Игорь Гамула был в 2014 году. До этого года он работал в донском клубе тренером-селекционером, но попрощался с «желто-синими», чтобы стать главным тренером в пятигорском клубе. Но по ряду обстоятельств, не зависящих от него, Игорь Васильевич не смог трудоустроиться.

- Это на него очень сильно повлияло, потому что работа селекционером и главным тренером клуба — это две большие разницы. Он чувствовал в себе силы и хотел вернуться к тренерской работе, но не получилось, - вспоминает заместитель генерального директора по связям с общественностью ФК «Чайка» Максим Кадаев.

В последний год Гамула активно сотрудничал с федеральным телеканалом, выступал там в качестве эксперта, поддерживал местный донской студенческий футбол. Посещал различные турниры в качестве почетного гостя.

До сих пор не укладывается в голове у любителей футбола, как Васильевич мог так быстро уйти, когда видели его совсем недавно: бывший наставник выходил в прямой эфир по видеосвязи во время матча с «Зенитом» 3 декабря.

В эфире радио "Комсомольская правда - Ростов" выходила футбольная передача "Формула Гамулы" Фото: Илья БОГОМОЛОВ

ДАЖЕ ПЕЛ НА РАДИО!

В редакции ростовской «Комсомолки» с теплом вспоминают как в 2017 году мы запустили проект «Формула Гамулы». Игорь Васильевич несколько раз приходил в гости к нам на радио, чтобы обсудить матчи «Ростова», вспомнить классные футбольные истории ну и о себе что-то рассказать — слушателям нравилось.

Никогда не забудем легендарный эфир, когда Игорь Гамула спел «Левый берег Дона» в своей интерпретации. Было весело!

- Могу сказать про Игоря Васильевича только хорошее. Очень рад, что был знаком с ним. Это самый искренний человек нашего футбола, самый позитивный, оптимистичный. Складывалось ощущение, что у него никогда не было плохого настроения. Он всегда умел ввернуть яркую шутку, в любой разговор. Это действительно потеря для всего не только донского, но и российского футбола, - рассказывает Максим Кадаев, который участвовал в записи программ еще в качестве редактора «Комсомолки».

Его очень любили не только болельщики, но и журналисты: его мнение всегда отличалось, он старался говорить правду и быть искренним.

- Пресс-конференции Гамулы были отдельным видом искусства. Это было шоу! Попасть на них было большой удачей. И часто мои коллеги шли не на футбол смотреть, а ждали как там Игорь Васильевич выступит, - вспоминает Максим.

«МИРОВОЙ МУЖИК»

Болельщики, шокированные печальной новостью, не остались в стороне и написали добрые слова в память о любимом тренере. Больше всего вспоминали о том, что Гамула всем сердцем был за донской клуб и защищал футболистов от нападок СМИ и болельщиков.

- Не забудем его огненные пресс-конференции! Пусть земля будет пухом! - пишет один из фанатов «Ростова».

- А как он отстаивал наш клуб в студиях на ТВ, переживал за команду. Не верится... - поражен читатель.

- Не так давно был выпуск «Британского стиля» с ним, так интересно было слушать его, впрочем как и всегда. Покойся с миром, легенда.

- Соболезную. Хороший позитивный мужик. Смотреть и читать его интервью и пресс-конференции было очень интересно и весело. Будет очень не хватать его.

- Надеюсь, когда-нибудь издадут сборник его цитат.

Дончане сегодня вспоминают Игоря Гамулу и как величину, без которой не было бы успехов команды, и как простого человека, с которым было в радость поговорить.

- Это без преувеличения легендарный человек для нашего футбола.

- Всего 61 год. Очень печальная новость для ростовского футбола и для всех болельщиков страны.

- Я видел его игру в живую за СКА Ростов. Хорошая скорость и прекрасный дриблер. Хорошая была команда: Андреев, Заваров , Никитин, Гамула, Воробьев. Вечная память.

- Помню поездку в Краснодар на матч: пересеклись с ним на заправке. Позитивный улыбающийся дядька! Легенда нашего футбола.

- Мировой мужик. Помним, любим, скорбим.

- Светлая память! Самый преданный и честный поклонник ФК «Ростов».

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