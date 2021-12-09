Сколько продлится туман в Ростове: прогноз гидрометцентра

В донской Госавтоинспекции водителей просят быть внимательными на дорогах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сколько продлится туман в Ростове-на-Дону, сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии. По данным синоптиков, видимость ухудшится более чем на двое суток.

В Ростове туман ожидается в ночь на 10 декабря и утром 11 числа. Никаких других неблагоприятных погодных условий не прогнозируется. Осадков не ожидается, а температура будет составлять от +4 до +10 градусов.

Туман накроет другие города и районы Ростовской области. В некоторых из них туман продержится почти весь день 9 декабря. Местами туман прогнозируют ночью 10 декабря и утром 11 декабря. В целом, будет пасмурно, с небольшими осадками.

По данным аэропорта Платов, пока погодные условия не влияют на регулярность рейсов. Самолеты отправляются и прилетают по расписанию.

Ограничения на дорогах пока также не введены. В донском управлении ГИБДД просят водителей быть осторожными: соблюдать скорость, дистанцию и боковой интервал.

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