Сколько продлится туман в Ростове: прогноз гидрометцентра

В донской Госавтоинспекции водителей просят быть внимательными на дорогах.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сколько продлится туман в Ростове-на-Дону, сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии. По данным синоптиков, видимость ухудшится более чем на двое суток.
В Ростове туман ожидается в ночь на 10 декабря и утром 11 числа. Никаких других неблагоприятных погодных условий не прогнозируется. Осадков не ожидается, а температура будет составлять от +4 до +10 градусов.
Туман накроет другие города и районы Ростовской области. В некоторых из них туман продержится почти весь день 9 декабря. Местами туман прогнозируют ночью 10 декабря и утром 11 декабря. В целом, будет пасмурно, с небольшими осадками.
По данным аэропорта Платов, пока погодные условия не влияют на регулярность рейсов. Самолеты отправляются и прилетают по расписанию.
Ограничения на дорогах пока также не введены. В донском управлении ГИБДД просят водителей быть осторожными: соблюдать скорость, дистанцию и боковой интервал.
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