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Общество9 декабря 2021 7:55

В Ростове ночью и утром 10 декабря ожидается сильный туман

Водители и пешеходы должны быть предельно внимательными и осторожными
Ангелина СКИБА
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Пешеходам следует переходить дорогу только в разрешенных местах

Пешеходам следует переходить дорогу только в разрешенных местах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 9 декабря Ростов-на-Дону накрыл туман. Такая же погода ожидается ночью и утром 10 декабря. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.

Жителям Ростовской области напоминают: из-за резкого снижения видимости на дорогах резко возрастает количество ДТП, поэтому нужно быть предельно внимательными и осторожными.

Автолюбители должны строго выполнять правила дорожного движения. Нужно выдерживать безопасную скорость, а также использовать противотуманные фары. В салоне все должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Пешеходам следует переходить дорогу только в разрешенных местах, лучше выбирать одежду со светоотражающими элементами. Все действия должны быть понятны и предсказуемы для водителей. В экстренных ситуациях звоните по номеру 112.

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