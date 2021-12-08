Синоптики рассказали, как изменится погода к середине декабря в Ростовской области

Ощутимое снижение температуры обещают на севере региона Фото: Андрей ТАНАЕВ

В Ростовской области в ближайшие дни начнется постепенное похолодание и уже к середине декабря по ночам будет минусовая температура. Погода останется пасмурной и облачной, сообщили синоптики Гидрометцентра.

Так, например, в Ростове с 8 по 10 декабря еще будет сравнительно тепло: днем до +10 градусов, в ночное время около +6. Однако уже с субботы, 11 декабря, ситуация изменится, и столбики термометров снизятся до +5 днем, а ночью до -2. Такая погода продержится до 14 декабря.

При этом еще более ощутимое снижение температуры обещают на севере региона. В Боковской, около -1 градуса прогнозируют даже днем. Ночью ожидаются заморозки до -5 градусов.

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