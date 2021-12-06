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Общество6 декабря 2021 9:17

Настоящая снежная зима пришла в северные территории Ростовской области

По свидетельству очевидцев, довольно сильно замело слободу Верхнемакеевку
Ангелина СКИБА
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На этой неделе температура воздуха должна подняться до +7 градусов

На этой неделе температура воздуха должна подняться до +7 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настоящая зима наступила в слободе Верхнемакеевка Ростовской области. Там, судя по ролику очевидцев, уже лежат сугробы, а ветви к земле клонят тяжелые снежные шапки.

Пейзаж - предновогодняя сказка, однако, насколько картинка соответствует действительности, судить сложно. По прогнозу, в населенном пункте на выходных прошли осадки. В воскресенье, 5 декабря, выпал снег, на термометрах было около 0 градусов.

Нельзя точно сказать, сколько продержится такая погода. На этой неделе температура воздуха должна немного подняться, примерно до +7 градусов днем. Предварительно, подобным образом замело не только Верхнемакеевку, но и близлежащие территории.

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