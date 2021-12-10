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Общество10 декабря 2021 13:14

Ростовский врач 11 часов держала на руках малыша со смертельным пороком, чтобы чувствовать каждый удар крохотного сердечка

Новорожденному мальчику уже сделали операцию на открытом сердце, но предстоит еще две
Анна ШИЛЯЕВА
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Малыш уже перенес одну операцию на сердце

Малыш уже перенес одну операцию на сердце

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроха Андрей появился на свет в начале октября. Малыш, хоть и был доношенным, но весил всего два килограмма 600 граммов. Но маленький вес – полбеды. В день его рождения врачи Ростовского перинатального центра выяснили, что у мальчика – серьезный порок сердца, - двойное отхождение сосудов магистральных сосудов от правого желудочка. Если говорить проще – они располагались в другой стороне.

Состояние отягчалось еще и наличием инфекции. Ребенку фактически не хватало воздуха, он дышал с огромным трудом, и в любой момент его жизнь могла оборваться.

Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» анестезиолог-реанематолог перинатального центра Юлия Коннова, малыша сразу поместили в реанимацию. Там ему через вену вводили препарат, снабжающий кровь кислородом, а еще – питание. Параллельно с этим врачи стали решать вопрос с операцией.

В ростовском кардиоцентре на тот момент не было мест, поэтому приняли решение везти Андрея в Москву, в один из лучших кардиоцентров страны – центр имени Бакулева.

Несмотря на то, что летели на самолете, путь из перинаталки в московский центр занял 11 часов. И все это время Юлия не выпускала малыша из рук, крепко прижимая кроху к груди.

- Понимаете, так я его чувствовала. Следила, не холодно ли ему. Тем более, не всегда в самолете удобно с помощью датчика измерять сатурацию и сердцебиение. А так я держала свою ладонь на груди и могла постоянно отслеживать удары сердца, - пояснила специалист.

Кстати, малыш в дороге вел себя прекрасно, Андрей практически ни разу не заплакал.

В столице малышу провели первый этап операции. Кстати, делали ее на открытом сердце. Хирургам пришлось полностью останавливать работу органа и подключать младенца к аппарату искусственного кровообращения.

К счастью, все прошло успешно. Но впереди у малыша – еще две операции. Только потом Андрей сможет вернуться домой к маме, братикам и сестричкам. Он – четвертый ребенок в этой семье.

Кстати, и врачи, и родные верят, что у такого маленького, но сильного мальчика впереди – долгая счастливая и полноценная жизнь

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