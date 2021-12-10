Ростовский врач 11 часов держала на руках малыша со смертельным пороком, чтобы чувствовать каждый удар крохотного сердечка

Малыш уже перенес одну операцию на сердце Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроха Андрей появился на свет в начале октября. Малыш, хоть и был доношенным, но весил всего два килограмма 600 граммов. Но маленький вес – полбеды. В день его рождения врачи Ростовского перинатального центра выяснили, что у мальчика – серьезный порок сердца, - двойное отхождение сосудов магистральных сосудов от правого желудочка. Если говорить проще – они располагались в другой стороне.

Состояние отягчалось еще и наличием инфекции. Ребенку фактически не хватало воздуха, он дышал с огромным трудом, и в любой момент его жизнь могла оборваться.

Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» анестезиолог-реанематолог перинатального центра Юлия Коннова, малыша сразу поместили в реанимацию. Там ему через вену вводили препарат, снабжающий кровь кислородом, а еще – питание. Параллельно с этим врачи стали решать вопрос с операцией.

В ростовском кардиоцентре на тот момент не было мест, поэтому приняли решение везти Андрея в Москву, в один из лучших кардиоцентров страны – центр имени Бакулева.

Несмотря на то, что летели на самолете, путь из перинаталки в московский центр занял 11 часов. И все это время Юлия не выпускала малыша из рук, крепко прижимая кроху к груди.

- Понимаете, так я его чувствовала. Следила, не холодно ли ему. Тем более, не всегда в самолете удобно с помощью датчика измерять сатурацию и сердцебиение. А так я держала свою ладонь на груди и могла постоянно отслеживать удары сердца, - пояснила специалист.

Кстати, малыш в дороге вел себя прекрасно, Андрей практически ни разу не заплакал.

В столице малышу провели первый этап операции. Кстати, делали ее на открытом сердце. Хирургам пришлось полностью останавливать работу органа и подключать младенца к аппарату искусственного кровообращения.

К счастью, все прошло успешно. Но впереди у малыша – еще две операции. Только потом Андрей сможет вернуться домой к маме, братикам и сестричкам. Он – четвертый ребенок в этой семье.

Кстати, и врачи, и родные верят, что у такого маленького, но сильного мальчика впереди – долгая счастливая и полноценная жизнь

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