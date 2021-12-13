В Ростовской области силовики задержали браконьера с гигантской партией рыбы

Мужчина расфасовал рыбу по мешкам. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области.

В Ростовской области, в Таганроге, пограничники задержали рыбака, незаконно промышлявшего в заливе, сообщает пресс-служба пограничного управления региональной ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, пограничный наряд увидел, как на берегу Азовского моря мужчина перегружает рыбу из лодки в автомобиль. Заметил силовиков и рыбак. При виде людей в форме он попытался скрыться, но безуспешно.

В лодке у мужчины нашли 60 тысяч рыбных тушек. Сумма улова, по предварительным данным, составила три миллиона рублей.

Силовики насчитали 60 тысяч рыб. Фото: Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по РО.

Машина и лодка правонарушителя были изъяты. А в его отношении завели дело по административным статьям «Невыполнение законных распоряжений и требований военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране границы» и «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство».

Подозреваемый в браконьерстве пытался скрыться от силовиков. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по РО.

Как пояснили в пресс-службе ПУ ФСБ по Ростовской области, нарушителю грозит штраф до одного размера стоимости незаконно выловленной рыбы и конфискация всех рыболовных снастей.

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