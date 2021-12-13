Куда поедут зимовать ростовчане, работающие на удаленке, рассказали аналитики

Часть ростовчан планирует провести в теплых краях чуть больше месяца Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты рассказали, в каких краях будут проводить зиму жители Ростова-на-Дону. При этом, подчеркивают аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия», речь идет о тех жителях донского края, которые работаю дистанционно. Оказалось, что больше всего ростовчан интересуют поездки в Таиланд, Турцию, Армению, Азербайджан и США. Среди конкретных направлений лидируют Ереван, Бангкок, Стамбул, Баку и Анталья.

- По сравнению с прошлым годом количество ростовчан, собирающихся провести зиму в теплых уголках планеты, почти не изменилось. По этому показателю Ростов-на-Дону занимает двенадцатое место в рейтинге городов-миллионников. В целом по России число желающих пожить зимой за границей увеличилось на 20%, - прокомментировали представители сервиса.

Кстати, в среднем жители Ростова проведут в теплых странах пять недель. Примерно на такой срок они едут в Турцию и Армению. А самые длительные поездки запланированы в Таиланде, Азербайджане и США — каждая займет больше трех месяцев.

Дешевле всего было купить авиабилеты из Ростова-на-Дону в Армению: средняя цена за билеты туда и обратно составила 43 500 рублей. А дороже всего в США и Таиланд — в среднем 47 800 рублей и 50 600 рублей за билеты в обе стороны соответственно.

В целом же по России самые популярные страны для длительных поездок зимой — Армения, Таиланд, Турция, Азербайджан и Шри-Ланка. А наиболее популярные направления — Ереван, Пхукет, Баку, Коломбо и Стамбул.

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