На грани возможностей: ростовский хирург стала альпинистом, чтобы почувствовать вкус к жизни

Хирург Виктория Бейсова раз в год покоряет новую вершину. Фото: предоставлено героиней публикации

Ростовчанка Виктория Бейсова вот уже 20 лет оперирует детей и взрослых. Хирург–отоларинголог проводит на работе большую часть жизни. Утром – планерка, потом – прием пациентов, а после – пять–шесть часов на ногах в операционной. Кстати, каждую субботу Виктория обязательно приезжает в больницу. Тратить свой выходной на это старшего ординатора центра оториноларингологии никто не заставляет. Но хирург признается, что не навестить своих пациентов она просто не может. А еще ростовчанка никогда не выключает телефон – могут вызвать в больницу в любое время.

МЕСТО СИЛЫ

- Таким образом, большую часть жизни я провожу на работе. В семье к этому относятся с пониманием. Ведь мои родители – тоже врачи и прекрасно знают, что профессия подразумевает ненормированный график, - рассказывает Виктория Бейсова.

Несмотря на то, что Виктория свою работу любит и другой для себя не представляет, порой и на нее накатывает усталость. Но, совершенно неожиданно для себя, хирург нашла место, которое спасает от выгорания, дает ей ресурс и энергию. Это - горы. Причем, чем выше, тем лучше.

Ростовчанка уже покорила Эльбрус и опасный для жизни Казбек. О том, почему она вновь готова открывать для себя новые вершины, несмотря на огромную физическую нагрузку и риск не спуститься обратно, Виктория Бейсова рассказал «КП-Ростов-на-Дону».

Вслед за Эльбрусом хирург покорила Казбек. Фото: предоставлено героиней публикации

- Восхождением занялась недавно и совершенно неожиданно для самой себя. В прошлом сентябре друг предложил пойти с ним и с группой туристов в горы, - вспоминает она. - Я согласилась. Мое первое восхождение было на Эльбрус, причем, не с южной, а с северной стороны. Было тяжело. Ближе к вершине ощущала нехватку воздуха, отечность, усталость, на последних метрах с трудом давался каждый шаг, появились симптомы горной болезни: ощущение нереальности происходящего.

И все эти приключения - при почти ураганном ветре, температуре минус 20 градусов и с рюкзаком весом в несколько десятков кило за плечами.

- Из обмундирования были кошки (специальные ботинки с насечками на подошве, - прим. авт.) и обвязки. До вершины из семи человек добрались трое - я и двое мужчин, не считая гида, - вспоминает Виктория Бейсова.

С собой у альпинистов рюкзаки весом по 20 килограммов каждый. Фото: предоставлено героиней публикации

ДРУГОЙ МИР

Эмоции, которые хирург–отоларинголог испытала на вершине, передать словами трудно.

- Это какой-то другой мир. Там, в горах, все искренне, а еще ты остаешься один на один с собой. Когда же спускаешься вниз, то начинаешь ценить простые вещи: комфорт и домашний уют, - продолжает Виктория.

Казбек стал второй покоренной вершиной. Этот пятитысячник оказался не таким дружелюбным, как Эльбрус. Во-первых, круче склон, а во–вторых – более вероятен риск попасть под камнепад или сход лавины. Погода оказалась тоже неприветливой – ветер и мороз. И здесь уже пригодилась не только обувь с железными насечками, но и ледорубы.

- Самыми трудными при покорении Казбека для меня стали последние сто метров. Я была утомлена и вымотана до такой степени, что гид мне прямо сказал: «Ты с нами дальше не пойдешь», - продолжает Виктория.

Но для доктора эти слова стали отличным мотиватором для того, чтобы доказать в первую очередь себе, что она сильная и справится.

- Собралась с последними силами и покорила Казбек, - улыбается ростовчанка.

Горы стали для Виктории местом силы. Фото: предоставлено героиней публикации

По словам Виктории, для нее покорять горы – это быть на грани человеческих возможностей. Но именно трудности и восхождение к новым вершинам дают энергию для работы и жизни в целом.

В следующем сентябре врач планирует отправиться на Арарат.

- Потом планирую покорить шеститысячники, а, возможно, когда-нибудь получится взобраться и на Памир, - мечтает Виктория.

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