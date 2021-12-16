Утопила в ведре: В Ростовской области будут судить женщину, обвиняемую в убийстве новорожденного внука

Ужасающее преступление произошло в одном из сел на юге Ростовской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Громкое и страшное дело, от которого людям становится не по себе, дошло до суда. Жительница Сальского района Ростовской области предстанет перед судом. Она обвиняется в убийстве своего новорожденного внука. В Следкоме завершено расследование в отношении 48-летней женщины. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

САМА ПРИНЯЛА РОДЫ У ДОЧКИ

Село на юге области на 3,5 тысячи человек, почти в четырех часах езды от Ростова. 23-летняя женщина в частном доме собирается рожать, а роды готовится принимать ее собственная 47-летняя мать...

Односельчане рассказали, что молодая женщина была матерью-одиночкой — растила пятилетнего сынишку. Семья неблагополучной не считалась: жили скромно, но не бедствовали, и замечаний по поводу воспитания первенца не получала.

Какое-то время пожив с сыном отдельно, мама с сыном возвращается в родительский дом — к матери и отчиму. Тогда же перестала водить ребенка в детский сад, зато односельчане не увидели округлившийся живот и не донимали расспросами. К тому же, как оказалось, на учет в женской консультации больницы они тоже не встала.

- Странно. Первые роды у нее были очень сложными, она была в тяжелом состоянии, - удивляется односельчанка в разговоре с журналистом «КП — Ростов-на-Дону». - Тогда даже кровь сдавали для нее.

Вечером 4 января начались схватки. Чтобы не пугать пятилетнего мальчика, находившегося дома, роды было решено принимать в коровнике. Две подушки на полу, ведро с водой — вот и весь «родзал». На этот раз роды, в отличие от первых, прошли успешно, но первому крику нового человека в этом доме оказались не рады...

БЫЛ КРЕПЕНЬКИЙ МАЛЬЧОНКА

Мать перерезала ножницами пуповину и отправила дочку в дом, в тепло. После этого она опустила новорожденного мальчика в ведро с водой и стала топить. Когда малыш перестал подавать признаки жизни, женщина, пробывшая бабушкой считанные минуты, достала его из ведра, и завернула крохотное тельце в полиэтиленовые пакеты и захоронила на заднем дворе. Неглубоко — сантиметров на 10 присыпала землей.

Страшная тайна стала явной, когда сама женщина поделилась гнетущей виной с родственницей, та передала другой, и так, пока шокирующая новость не дошла до участкового, да и до всего села. На место выехали сотрудники полиции, прокуратуры, следкома. Отрицать факт было уже бесполезно, поэтому женщина показала место во дворе, где лежит ее внук. Как рассказал источник "КП - Ростов-на-Дону", мальчонка был крепкого телосложения. - Проронила как-то, что второго ребенка они бы не потянули, - добавила местная жительница в беседе про его бабушку.

47-летняя женщина была заключена под стражу. Как ранее рассказал источник "КП - Ростов-на-Дону", она уже ранее была судима за кражу. Свою вину она полностью признала, по ходатайству следствия была заключена под стражу. Следствие собрало доказательства, и уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Женщина обвиняется в преступлении — убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Если вина будет доказана в суде, но наказание предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы.

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