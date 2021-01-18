В Ростовской области произошло ужасающее преступление. 47-летняя женщина убила собственного внука. По данным регионального управления Следственного комитета, в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье \\"убийство малолетнего\\".Согласно официальной информации, все случилось в разгар новогодних праздников - 4 января. Жительница небольшого села Сандата, что под Сальском, приняла роды у своей 23-летней дочери. Где был отец ребенка в этот момент, неизвестно, как и не ясно, почему роженица не отправилась в больницу.Как бы дико это не звучало, но 47-летняя женщина в домашних условиях и без помощи специалистов приняла ребенка из утробы. На свет появился вполне здоровый мальчик. Перерезав пуповину, держа на руках младенца, она пододвинула поближе заранее заготовленное ведро с водой и опустила туда младенца. Хладнокровная женщина пробыла в статусе бабушки всего несколько минут.Когда мальчик глотнул воду и перестал подавать признаки жизни, она завернула его в полимерный пакет и понесла на задний двор. Там жестокая бабушка взяла лопату, выкопала небольшую могилу и похоронила ребенка, как ни в чем не бывало.Вскоре об этом узнали сотрудники полиции. Предварительная проверка указала на причастность женщины к ужасному преступлению. В ее отношении возбудили уголовное дело, а позже она призналась в преступлении и показала, как убивала грудничка.- По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.Если вина подозреваемой будет доказана, она может получить большой тюремный срок. Уголовным кодексом предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Подтвердилась смерть ростовского капитана, пропавшего при затоплении судна в ТурцииПропавшего после крушения Виталия Галенко искали почти сутки (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.