Имя уроженки Ростова нашли в документах об убийстве президента США Джона Кеннеди

Лидия Дмитрюк была знакома с семьей Ли Харви Освальда. Фото: скриншот документа из Национального архива США

Имя уроженки Ростова-на-Дону Лидии Дмитрюк указали в документах об убийстве президента США Джона Кеннеди. Об этом стало известно из документов, которые совсем недавно рассекретили и опубликовали на сайте Национального архива США.

Жизни и взглядам Лидии Дмитрюк посвятили целую отдельную папку, хотя далеко не факт, что женщина была каким-либо образом причастна к гибели президента Соединенных Штатов. С расправой, которая потрясла мировую общественность, Дмитрюк связывают лишь косвенно. Она якобы один раз помогла семье Ли Харви Освальда - основного подозреваемого по делу.

- В 1962 году жила в Далласе, штат Техас, и была знакома с Анной Меллер, которая дружила с Освальдами. Примерно в ноябре 1962 года миссис Меллер спросила Лидию, может ли она взять миссис Освальд и ее ребенка в больницу Паркленда, так как малышу нужна была медпомощь, - говорится в тексте документа (ред. отрывок переведен с английского языка).

Лидия Дмитрюк согласилась. Тогда же она видела и отца семейства. Однако после этого, отмечается в архиве, они больше не общались друг с другом. Но этот момент позже все-таки вызвал у следователей массу вопросов и подозрений. Женщину даже вызывали на допрос. Потом беседу засекретили.

Судя по опубликованным данным, Лидия родилась в 1926 году в Ростове, ее отец был управляющим макаронной фабрикой. В 16 лет девушку забрали у родителей и депортировали в Германию. Там, на чужой земле, спустя годы она впервые вышла замуж - познакомилась с бельгийцем и уехала к нему на родину. Однако этот брак быстро распался.

Вскоре девушка вышла замуж во второй раз, уже за Павла Костенко, но и этот супруг в итоге оказался ей не по сердцу. Он предложил вернуться в Москву, и Лидия отказалась. После всех этих жизненных перипетий она, наконец, встретила уроженца Беларуси Павла Дмитрюка. С ним в 1957 году она иммигрировала в США, где и познакомилась с Освальдами.

Президента Джона Кеннеди застрелили в Далласе 22 ноября 1963 года. Основным подозреваемым считают Ли Харви Освальда. Он был убит через два дня после ареста. Многое в этой истории все еще остается тайной, и уже десятки лет пытаются выяснить, как же все было на самом деле. Также загадкой остается вопрос о том, кому было выгодно убийство Джона Кеннеди.

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