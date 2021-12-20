В аэропорту Ростова-на-Дону сняли с рейса несговорчивого пассажира

В аэропорту "Платов" сняли с рейса несговорчивого пассажира Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице пассажира борта, следовавшего в Москву, были вынуждены терпеть задержку рейса из-за 58-летнего мужчины, сообщили в транспортной полиции.

В ведомстве сказали, что в дежурную часть поступила информация от командира лайнера о том, что во время выезда на взлетно-посадочную полосу один из пассажиров отказался пристегнуть ремни безопасности. При этом мужчина откинул спинку кресла и лишь отмалчивался на просьбы стюардов.

Командир судна принял решение передать нарушителя полицейским. Кстати, ко всему прочему 58-летний москвич сел в самолет, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Когда мужчину передали в руки оперативникам, он спокойно, не сопротивляясь, пошел в отдел для составления протоколов.

- В его отношении составили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения и за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, - прокомментировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СКФО.

Если суд признает вину москвича, его могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рулей.

Напомним, ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице самолет совершил экстренную посадку из-за больного пассажира. Борт направлялся из Сочи в Москву. По словам источника издания, у мужчины во время полета обострилось соматическое заболевание. Боль была столь острой, что командир борта решился на экстренную посадку. Отметим, что в самолете находились 194 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолет совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону из-за больного пассажира

Борт направлялся из Сочи в Москву (подробнее)

\