Самолет совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону из-за больного пассажира

Самолет из Сочи экстренно приземлился в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экстренную посадку в аэропорту донской столицы совершил борт, летевший из Сочи в столицу, сообщил корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в «Платове».

Инцидент произошел около семи часов вечера в пятницу, 26 ноября.

По словам источника издания, у мужчины во время полета обострилось соматическое заболевание. Боль была столь острой, что командир борта решился на экстренную посадку. Отметим, что в самолете находились 194 человека.

В «Платове» больного пассажира уже встречала бригада медиков.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пилота. За несколько минут до смерти он жаловался на боль в области сердца и хватался за грудь руками. Самолет следовал из Москвы в Анапу.

А в марте этого года в "Платове" экстренно приземлился борт из Турции. Причина заключалась в том, что у самолет отказал один из двигателей.

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