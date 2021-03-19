Летевший из Антальи в Москву самолет совершил экстренную посадку в Ростове

В Ростове экстренно сел борт, летевший из Антальи в Москву
Фото: "КП" Архив
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321, летевший 19 марта из Антальи в Москву, экстренно приземлился в Ростове. По предварительным данным, причиной посадки стало отключение одного из двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Воздушное судно должно было приземлиться в аэропорту "Домодедово", но по техническим причинам пилоты были вынуждены посадить борт в ростовском аэропорту «Платов». На момент посадки в самолете находились 194 пассажира, 34 человека из них были детьми в возрасте до 12 лет.
- Посадка осуществлена в штатном режиме, пострадавших нет, - прокомментировали сложившуюся ситуацию в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
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