В Ростовской области священника обвинили в домогательствах к приемным детям

В центр скандала попал настоятель одного из храмов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области настоятеля одного из храмов обвинили в домогательствах к приемным дочерям. Информация об этом появилась в социальных сетях. Официально случившееся следственные органы не комментируют.

Однако наш источник в правоохранительных органах региона подтвердил, что заявление на батюшку действительно есть. В нем говорится, что якобы иерей растлевал приемных детей. Уголовное дело заведено "Развратные действия". Максимальное наказание по нему, предусмотренное законодательством, составляет до 12 лет лишения свободы.

Однако те, кто знаком с батюшкой, не верят в случившееся.

- Я знаю этого человека много лет, - рассказал собеседник «КП - Ростов-на-Дону», попросивший не называть его имени. – У него есть и свои дети, и приемные. Скажу одно - он очень порядочный человек, хороший семьянин, и очень любит детей. То, что такое могло произойти, я даже не хочу комментировать. Знаю одно: это неправда. Но пусть в этом деле разберутся правоохранители, а если потребуется и накажут за клевету.

Батюшка несет службу уже почти два десятка лет. Фото: сайт rostoveparhia.ru

Известно, что подозреваемый служит в одном из храмов почти два десятка лет. Также у него есть три важные церковные награды.

Получить официальный комментарий по поводу инцидента в Ростовской епархии корреспонденту "КП - Ростов-на-Дону" пока не удалось. Там пообещали предоставить его в самое ближайшее время. В органах опеки района нашему изданию заявили, что в курсе произошедшего, но отказываются давать какие-либо комментарии.

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