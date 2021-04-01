"Его уважал и рядовой, и генерал": Стали известны подробности смерти священника из Ростовской области

Отец Андрей прошел горячие точки и был ранен. Фото: сайт Информационного отдела Ростовской-на-Дону епархии

В ночь на 1 апреля под Ростовом произошла страшная трагедия. В одном из частных домов города Новочеркасска нашли тело священнослужителя.

О страшной трагедии "КП - Ростов-на-Дону" рассказал пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский:

"Сегодня утром тело отца Андрея обнаружила его супруга. Во дворе дома. В его кабинете обнаружена записка, содержание которой, по моей информации, касалось его болезни.

Отец Андрей в епархиальной работе занимал весьма сложный пост. Он был руководителем «военного отдела». Среди его задач была помощь ветеранам, поддержка военнослужащих, которые прошли горячие точки, духовная помощь всем, кто, как говорится, «на переднем рубеже». Его очень уважали и любили и в армии, и правоохранительных структурах. Он никогда не ограничивался формальным исполнением своего служения. Уже как пастырь, он неоднократно выезжал с войнами в горячие точки. Его уважал и рядовой, и генерал.

Думаю, что это служение было продолжением его прошлого жизненного пути. Ведь отец Андрей в прошлом был боевой офицер. Он прошел множество горячих точек, был и ранен, и контужен, представлен к боевым наградам и даже награжден личным оружием, которое и сыграло свою зловещую роль в его судьбе. «Эхо войны», скорее всего, не оставляло его. Хотя явно это никак не было видно постороннему глазу. Но помимо всего на его долю выпало и иное испытание. Последние годы он тяжело болел. Онкология. Испытывал невыносимые боли.

Семейная жизнь отца Андрея, по моим данным, была весьма ладной. У него остался сын и дочь. Прихожане его любили. Он был прямым и честным человеком. Несмотря на телесные хвори, отец Андрей продолжал служить, работать в Отделе.

Я встречался с ним за четыре дня до этой трагедии. Ничто не предвещало такого исхода. Хотя, вам любой психолог скажет, что люди перед таким эксцессом не афиширует свои намерения и могу вести себя вполне адекватно. Поэтому, как бы мы не искали причины, приведшие к такой катастрофе, мы никогда не поймем до конца, что сподвигает человека к отчаянному шагу. Как говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам: «Кто может знать мысли человека, кроме его собственного духа, живущего в нем?»

В любом случае, этот поступок является вопиющей ошибкой покойного батюшки, хотя и совершен он был в минуту отчаяния, в состоянии тяжелейших внутренних переживаний и боли.

К самоубийцам с древнейших времен применялись очень строгие правила. Самоубийц не отпевают и не поминают на литургии. Эта каноническая норма будет применена и к покойному. Но частным образом, в домашней молитве, с глубочайшим обращением ко Господу о милости к загубившему свою душу пастыре, я уверен, молиться о нем будут многие, и пастыри, и прихожане, и люди в погонах.

Я не хочу морализаторствовать, но очевидно, что на наших глазах произошла трагедия в весьма особый период церковного календаря. Великий пост – время покаяния, духовной работы над собой, и огромных духовных искушений. И в этой войне, отец Андрей, к сожалению, не победил.

Я разговаривал сегодня утром с Главой Донской митрополии. Владыка Меркурий глубочайшим образом переживает эту трагедию. Однако самоубийство – непростительный смертный грех. Непростительный, потому что он лишает человека возможности покаяния. Любой иной смертный грех всегда оставляет надежду на исповедь, на прощение. А самоубийца обрубает все концы. Поэтому суицид является не только катастрофой в жизни человека, но и разрывом со всеми благодатными возможностями Церкви. И все, что остается нам – тяжело воздыхать и скорбеть, памятую об образе отца Андрея и отдав все размышления «о причинах и следствиях» его поступка на суд Божий. Мы выражаем свои самые глубокие искренние соболезнования семье отца Андрея. Он был хорошим человеком, но со сложной судьбой"

Коллектив "Комсомольской правды" выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Немыкина.