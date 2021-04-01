Что известно о настоятеле ростовского храма, которого нашли застреленным в доме

Андрей Немыкин помогал военным в горячих точках. Фото: сайт Информационного отдела Ростовской-на-Дону епархии.

4 апреля в Новочеркасске нашли застреленным настоятеля прихода Димитрия Донского. Андрей Немыкин — известный в Ростовской области священник. В прошлом — боевой офицер, побывавший в нескольких горячих точках. «КП-Ростов» рассказывает, что известно о настоятеле ростовского храма.

Раньше Андрей Немыкин служил в горячих точках. Фото: сайт Информационного отдела Ростовской-на-Дону епархии.

ВОЕННОЕ ПРОШЛОЕ

Андрей Немыкин родился в Новочеркасске. После школы обучался в местном Политехническом институте. С 1986 по 1988 годы он проходил срочную службу во внутренних войсках.

Известно, что в прошлом Андрей Алексеевич прошел несколько горячих точек. Во время боевых действий его ранило и контузило. За отвагу его наградили несколькими медалями и даже личным оружием.

Уже будучи священником, Андрей Алексеевич помогал военным. Фото: сайт Информационного отдела Ростовской-на-Дону епархии.

В 1988 году он демобилизовался. На гражданке в течение трех лет Андрей Немыкин работал на предприятиях Новочеркасска.

ВСТАЛ НА ПУТЬ ВЕРЫ

В 1991 Андрей Немыкин стал послушником Константино-Еленинского храма. Через год он стал диаконом, а чуть позже — иереем. Сначала он возглавил Константино-Еленинский храм. В разные годы он становится настоятелем храмов по всей области — в Каменск-Шахтинском, Новочеркасске, станице Грушевской.

Близкие священника находятся в шоке от случившегося. Фото: сайт Информационного отдела Ростовской-на-Дону епархии.

В последние годы Немыкин был настоятелем храма Димитрия Донского. Он не забыл прошлое и помогал военным, ветеранам. Он не просто поддерживал их в храме, но и выезжал к воюющим в горячие точки.

Пока неизвестно, что привело к смерти настоятеля. По словам близких Андрея Немыкина, в последнее время он страдал от онкологии. Тем не менее всех его знакомых, других священников и прихожан, эта новость повергла в шок.

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