Андрей Немыкин ездил к бойцам в горячие точки. Фото: сайт Информационного отдела Ростовской-на-Дону епархии.

Стала известна причина смерти настоятеля ростовского храма Алексея Немыкина. Тело священника обнаружили 1 апреля в его доме в Новочеркасске.

По словам источника «КП-Ростов», мужчина покончил с собой. Что подвигло священника к страшному поступку, пока неизвестно. По словам близких, в последнее время он страдал от тяжелого заболевания.

- У Андрея Алексеевича была онкология, - пояснил источник.

В прошлом священник был боевым офицером. Фото: сайт Информационного отдела Ростовской-на-Дону епархии.

Рядом с телом батюшки обнаружили записки. По предварительным данным, в ней он написал о своей болезни.

Напомним, Андрей Немыкин был настоятелем ростовского прихода Димитрия Донского. Он занимался сложной епархиальной работой — помогал военнослужащим и ветеранам боевых действий. В прошлом священник сам служил в горячих точках. Уже став служителем церкви, он посещал военных на полях сражений.

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