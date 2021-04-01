Священнику было 56 лет. Фото: сайт Информационного отдела Ростовской-на-Дону епархии.

Покончивший с собой ростовский священник оставил предсмертную записку. Тело Андрея Немыкина обнаружили 1 апреля в его родном Новочеркасске.

Жена Немыкина нашла его во дворе их дома. Позже в его кабинете близкие заметили предсмертную записку. Как стало известно "КП-Ростов", в ней мужчина писал о своей болезни. Некоторое время назад священнику поставили страшный диагноз — онкология. Подробности последнего письма неизвестны.

Знакомые и близкие Андрея Алексеевича говорят, что не замечали ничего странного в поведении священника. Несмотря на болезнь, он служил в ростовском приходе Димитрия Донского. Кроме того, руководитель «военного отдела» епархии продолжал активно помогать подопечным.

— Мы все в растерянности от произошедшего. Отец Андрей был настоящим тружеником. Все его знали как увлеченного, героического и очень верующего человека, — сообщил один из священников, знакомый с Андреем Немыкиным.

Пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский сообщил, что виделся с Немыкиными четыре дня назад. Священник вел себя как обычно.

Напомним, Андрей Немыкин пришел к вере в начале 90-х — стал послушником Константино-Еленинского храма. В 1992 году он стал настоятелем этого храма. Позже, в разные годы, он возглавлял храмы по всей области — станице Грушевской, Новочеркасске, Каменск-Шахтинском.

До того, как стать священником, Адрей Немыкин служил во внутренних войсках. Как рассказали в Донской епархии, мужчина прошел несколько горячих точек. Уже стал работником церкви он помогал военнослужащим и ветеранам, ездил в горячие точки, чтобы поддержать их.

В последнее время Андрей Алексеевич служил в ростовском приходе Димитрия Донского. Жил с семьей в родном Новочеркасске. У священника остались жена и двое детей – сын и дочь.

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