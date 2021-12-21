"Давай фит с Моргенштерном или Нойзом!": Супруга главного тренера сборной России по футболу Дарья Карпина выпустила свой первый клип

Дарья Карпина музыкальную карьеру строит не первый год и теперь выпустила клип. Фото: скриншот клипа из официального канала Дарьи Карпиной на Youtube
Певица Дарья Карпина, известная ростовчанам как супруга бывшего наставника ФК «Ростов» и нынешнего главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, представила поклонникам свой первый клип на песню «Алкоголь» и сообщила об этом в своем профиле в Инстаграме. Видео вызвало бурную реакцию среди подписчиков артистки.
- Друзья! Это свершилось! Самое долгожданное, важное и радостное событие в моей многолетней музыкальной карьере - мой первый клип, - поделилась эмоциями с подписчиками Дарья. - Спасибо моей команде за желание творить и работать под дождем и даже под водой.
В клипе Дарья предстала перед зрителями сразу в нескольких образах. Один из них — роскошная кинодива середины прошлого века в атласном платье цвета фуксии а-ля Мэрилин Монро и с идеальной прической. Второй образ — сказочная подводная красавица, которая плывет в толще воды, а вокруг нее как лепестки цветка разворачиваются слои пышного платья. А третий — простая девушка в дубленке и джинсах, которая пытается кому-то дозвониться по старому-доброму таксофону, а потом в расстроенных чувствах едет в старом автобусе по ночной Москве.
В дебютной записи не обошлось и без участие Валерия Карпина, пусть и опосредованного.
- Спасибо моему любимому мужу за поддержку и веру в меня! - продолжает певица.
- Если честно, я поддерживал, но не верил, - шуткой отвечает в комментариях сам Валерий Карпин.
- Примерно как половина фанатов нашей сборной, - острит в ответ один из подписчиков.
Певица удивляет подписчиков несколькими образами. Фото: официальный аккаунт Дарьи Карпиной
Большинство зрителей приняли премьеру на ура и восхитились вокалом певицы, ее трудолюбием и приятным визуальным рядом.
- Невероятно красиво! - оставил отзыв подписчик.
- Красивая музыка, качественный клип!
- Эстетическое, вокальное, музыкальное удовольствие - спасибо за предновогодний подарок! - выразила восхищение подписчица Дарьи в «Инстаграме».
Слова поддержки написали даже те, кто не является ценителем поп музыки.
- Я как слушатель тяжелой музыки, могу сказать что это вполне неплохая работа и эту работу я хотел бы видеть в трендах, - поделился подписчик певицы на ее канале в «Youtube».
- Все вкусно, как всегда! Делай и кайфуй, твоя энергия найдет своих слушателей! - поддержал читатель.
- Выглядит очень круто, звучит красиво! Давай фит с Моргенштерном или Нойзом. Я прям вижу: твой нежный голос, медленный темп и взрывной рэпчик! И на разворот в «Maxim», - предложил еще один подписчик.
Но нашлись и критики творчества. Некоторые не просто высказали неодобрение, но и рекомендации.
- Сначала очень понравилось, а после половины — приелось, - считает один из критиков.
- Да, видеоряд отличный, но над текстом немного бы еще поработал.
- Ну неплохо. Но слишком смахивает на череду сегодняшних песен о любви. Голос мне понравился. Клип не очень.
- Все бы ничего , но слово «алкоголь»... Какое-то оно грубое само по себе и негативное, как название зависимости, - переживает подписчик.
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