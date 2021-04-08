«500 рублей за сообщение»: жена Валерия Карпина пообещала платить за переписки с хейтерами

Супруга Валерия Карпина готова платить подписчикам, чтобы ее одергивали, когда она будет отвечать хейтерам в комментариях Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дарья Карпина, супруга знаменитого тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, устала переживать из-за комментариев хейтеров. На это она пожаловалась подписчикам на своей странице в Instagram. И заявила, что готова за хейтеров даже платить.

- Я когда-нибудь научусь игнорировать троллей? Вы должны мне помочь! Если заметите, что я кому-то такому ответила, кидайте скрин в личку - буду переводить 500 рублей за сообщение, - написала Карпина в сториз.

Дарья Карпина призналась, что готова платить, лишь бы отказаться от вредной привычки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

32-летняя супруга Валерия Карпина активно делится с подписчиками в Instagram подробностями личной жизни. В постах и сториз у эффектной блондинки можно увидеть будни семьи Карпиных — дочерей, мужа Валерия, тренера футбольного клуба «Ростов», и творчество — Дарья записывает свои песни.

Комментаторы часто отмечают стиль жены знаменитого тренера ростовских футболистов, ее эффектную стрижку и модную одежду. Последнее замечание от подписчика, должно быть, особенно расстроило Дарью, и она написала обидчику ответ. При этом супруга звездного тренера сама себя ругает, что вступает агрессорами в диалог. Дарья Карпина просит читателей, чтобы они помогли проконтролировать ее реакцию на оскорбления.

- Я уже не знаю как себя наказывать! Хотя уже есть прогресс. Вчера мужик лет пятидесяти мне написал комментарий «Иди на ***», который я просто удалила, а его заблокировала, - делится успехами Дарья Карпина. - А сегодня попалась в сети «эксперта модного приговора».

Хейтеры замучили Дарью Карпину Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не удивительно, что среди подписчиков жены тренера Валерия Карпина есть много фанатов ФК «Ростов» и других любителей футбола. И особенно придирчиво они рассматривают цвет одежды, который Дарья выбирает для постов и сториз в инстаграме. Так, глядя на певицу и маму трех девочек в зеленой толстовке, читатели спрашивают: «Зеленый — это сегодня за «Локо»?»

На такие шутки Дарья отвечает с юмором. А вот когда ее оскорбляют, сердится, но хочет научиться сохранять спокойствие и игнорировать негатив хейтеров.

Так что у вас есть возможность «поймать» супругу тренера «желто-синих» на гневе: сделать скриншот ее ответа хейтерам, получить за него 500 рублей и помочь Дарье отучиться переживать из-за неуместных комментариев.

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