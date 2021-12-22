«А что делать после девяти?»: Как пройдут новогодние корпоративы, рассказали ростовские организаторы праздников

Если уж руководство решилось на корпоратив в ресторане, то прийти на него придется пораньше Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уже второй Новый год коронавирус портит, а кому-то и не портит планы на Новый год. Одни предприятия несут убытки и не могут себе позволить провести корпоратив, на других самим работникам не нужны развлечения в «детское» время, когда заведения рано закрываются. Быть или не быть новогодним вечеринкам, в «КП — Ростов-на-Дону» узнали, пообщавшись с организаторами праздников в Ростове.

«РЕФЛЕКС — ГУЛЯТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»

То, что пандемия подкосила ивент-индустрию, подтверждает каждый первый опрошенный «КП — Ростов-на-Дону» организатор торжеств и вечеринок. Пострадали и агентства, и рестораны. С этим согласен и организатор праздников Александр Бочков.

- Если раньше было по 2-3 корпоратива в день на агентство, то сейчас буквально 4-5 за весь месяц — уже хорошо, - говорит Александр.

Антиковидные ограничения в регионе диктуют заведениям выпроваживать посетителей уже в девять вечера, но кто в такое «детское» время домой пойдет?

- Все привыкли гулять с шести вечера до полуночи, это уже как рефлекс у людей. И когда я предлагаю людям отпраздновать с трех часов дня до девяти вечера, сталкиваюсь с вопросом: «А что мы будем делать после девяти?», - рассказывает организатор. - Да, это самое время гулять-танцевать, а приходится разъезжаться по домам.

Не все предприятия и компании такой сценарий устраивает, и кто-то вообще отказывается от корпоратива, а другие — меняют формат на более экономный.

Организаторы праздников заметили, что заказов стало меньше, а варианты ресторанов и программы выбирают побюджетнее Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Многие сейчас просто перешли к формату поздравления в офисе. Максимум приглашают Деда Мороза, а так справляются своими силами, - объясняет Александр. - У кого-то действительно нет финансовой возможности гулять в ресторане, а некоторые фирмы просто под шумок экономят.

Организатор праздников Евгений Чубарь также отмечает, что работы стало меньше, и оплачивается она сейчас ниже, а вот конкуренция в таких условиях увеличилась.

- Если раньше было 250 ведущих на Ростов, то сейчас почти в два раза больше. То же самое с вокальными дуэтами и другими артистами, - говорит Евгений.

ДУШЕВНОЕ ОБЩЕНИЕ ВМЕСТО ПЕРЬЕВ И САЛЮТОВ

Александр заметил, что ростовчане все чаще выбирают неформальные «посиделки»: снимают дом за городом и отмечают коллективом там сами или заказывают развлекательную программу.

В целом, специалисты отмечают падение спроса и цен в ивент-индустрии.

- Естественно, стараются экономить на всем. Выбирают более бюджетные рестораны, программу поскромнее. Если раньше в нее входила работа ведущего, диждея или вокального дуэта, кавер-группы, шоу-балета, фокусника, то сейчас ограничиваются только ведущим и диджеем, - объясняет Александр.

Так что корпоративов реально стало меньше, бюджеты на них тоже сократились. А крупные компании, особенно государственные так вообще перестали отмечать в ресторанах.

- При этом акцент сместился со зрелищности на сплочение коллектива, - считает Евгений. - Теперь праздник — это не про перья и салюты, а про живое человеческое общение. Тому же ведущему приходится больше узнавать об участниках вечера, и вместе с ними создавать по-настоящему добрую и теплую встречу.

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