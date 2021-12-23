В Ростове 82-летняя учительница вынуждена каждую неделю стоять в очереди за бесплатной едой

Раз в неделю волонтеры привозят нуждающимся горячие обеды. Фото: скриншот с видео благфонда "Добрые люди"

В Ростове-на-Дону раз в неделю, в субботу днем, волонтеры приезжают на Сельмаш с горячими обедами для нуждающихся. Меню простое: борщ, каши, котлеты, салаты и выпечка. Иногда – печенье и конфеты. Как рассказали корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», такая практика появилась полгода назад.

И уже с первого дня за горячим питанием выстроилась живая очередь.

- Людей всегда много. Мы не знаем их судеб, да и некогда особо расспрашивать их. Но вот одна женщина запомнилась с первой встречи, - говорит волонтер благотворительной организации «Добрые люди».

Это 82-летняя учительница со стажем работы 40 лет. Милая, интеллигентная женщина еще ни разу не пропустила приезд волонтеров.

- Мы сняли ее рассказ на видео. ЖенЩина - из семьи педагогов. Общий учительский стаж у них на всех – 300 лет, - продолжает волонтер.

При этом пенсионерка, которая, очевидно, вынуждена экономить каждую копейку, ухаживает за больным сыном.

- У него онкологическое заболевание, перенес уже две операции, - рассказывает учительница на видео. – Сыну дали инвалидность первой группы, а сюда прихожу за обедами.

При этом женщина не ругает ни власть, ни собес. Она с радостью принимает от волонтеров горячее питание и говорит, что очень им благодарна.

- Все-таки это маленькая, но такая нужная помощь для нас. Мы очень благодарны людям, которые заботятся о нас. Я рада, что наше поколение не забыто, - сказала ростовчанка.

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