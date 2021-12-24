В здание Ростовского Водоканала ворвался ОМОН

В здании водоканала с утра работают силовики. Фото: ПОПОВА Екатерина

В донской столице в пятницу, 24 декабря, утром в здание Роствоского водоканала ворвались силовики, сообщает «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. Только оперативники смогли вывести из кабинета бывшего руководителя организации. Экс-директор больше месяца не выходил из своего кабинета.

С середины ноября в ресурсоснабжающей организации установилось настоящее двоевластие. Дело в том, что бывший руководитель Дмитрий Кубрак проработал месяц на своем посту и был уволен. После чего он заперся в кабинете и отказывался покидать здание коммунальной компании на улице Максима Горького.

При этом был назначен новый директор - Михаил Поркшеев. Он заявил, что организация работает в штатном режиме.

- Мой кабинет находится в соседнем здании, все необходимое для работы есть, - прокомментировал Михаил Поркшеев. - Чтобы исполнять свои обязанности, не совсем обязательно сидеть в кабинете с надписью «Генеральный директор». Нужно просто засучить рукава и работать.

Кроме того, появилась информация, что в фактических заложниках бывшего директора оказалось около 40 человек, вынужденных работать в удерживаемом здании. Об этом в письме-обращении к правоохранительным органам и к органам власти сообщили члены инициативной группы.

Экс-директор больше месяца не выходил из своего кабинета. Фото: ПОПОВА Екатерина

Однако сам Дмитрий Кубрак заявил, что никого в заложниках не удерживал.

- Все сотрудники нашей организации трудятся как и прежде, необходимые работы ведутся по графику, проходит прием граждан, - добавил Михаил Поркшеев. - Оценку действиям прошлого руководства будут давать следственные органы. В мои обязанности входит лишь устранение последствий управления, которым были недовольны жители города. На этом я и намерен сосредоточиться в ближайшее время.

Тем временем источник издания в правоохранительных органах региона сообщил «КП - Ростов-на-Дону», что в отношении экс-директора ведомства завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Пока его задержали для допроса. Мера пресечения не избиралась, - отметил источник.

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