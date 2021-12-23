Работники «Ростовводоканала» обратились к властям и правоохранителям

Все возможные ведомства попросили вмешаться в ситуацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа инициативных работников «Ростовводоканала» обратилась в открытом письме к властям и силовикам. Специалисты назвали Дмитрия Кубрака и его людей «захватчиками» и выразили убеждение, что новые топ-менеджеры смогут стабилизировать ситуацию, сообщает портал 1rnd.ru.

- Михаил Поркшеев и Дмитрий Черняев быстро освоили управление и ведут техническое переоснащение предприятия. Мы убеждены, что новая команда сможет стабилизировать работу. Однако это окажется возможным, если не будут мешать захватчики - Дмитрий Кубрак и его люди, - заявили в открытом письме.

Сотрудники «Ростовводоканала» попросили все возможные ведомства вмешаться и запретить нелегальное удержание имущества, принадлежащего организации.

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