В меню кролики и говядина: В Новый год тигры в Ростовском зоопарке обойдутся без излишеств

В год Водяного Тигра работники зоопарка надеются на появление тигрят Фото: Михаил ФРОЛОВ

Год Металлического Быка в 2022 году сменит Водяной Тигр. В ростовском зоопарке как раз живут два усатых символа будущего года. Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» решил узнать, как в зоопарке отметят Новый год и будут ли чем-то особым потчевать больших полосатых кошек.

УСТИН И ЕГО НЕВЕСТА УСЛАДА - С ХАРАКТЕРОМ

В Ростовском-на-Дону зоопарке обитают два амурских тигра - Устин и его невеста Услада. Однако оба они - с характером. Праздники хозяева джунглей не любят. Поэтому сотрудники зоопарка пошли на уступки усатым, и пиршество им устраивать не будут.

- Праздничного меню тоже не будет. У них достаточно хороший рацион: говядина и кролики. Так как Устин попал к нам из дикой природы, он характерный и есть в открытом вольере не желает. Питается только в закрытой его части. А что касается Услады, она копия своего жениха, - говорят сотрудники зоопарка.

Но расстраиваться не стоит. Хоть посетители и не увидят кормежку тигров, зато с первого января на территории зоопарка будет работать избушка Деда Мороза с бесплатным входом.

- В избушке ребенок за стишок сможет получить небольшой подарок от зоопарка из рук Деда Мороза и Снегурочки. Родители тоже могут приносить и свои подарки, чтобы Дед Мороз подарил их малышу, - объясняют работники.

А также будут проходить показательные кормления других жителей зоопарка.

Устин пробовал пожить на воле, но держал в страхе Хабаровский край и Китай, так что его вернули в зоопарк. Фото: Мария Гринникова

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ ПОТОМСТВОМ

Если вы думали, что тигры совсем ушли в тень в свой год, то ошибаетесь. Совсем скоро у хвостатых царей джунглей может появиться потомство.

- Устин и Услада - идеальная пара. Возможно, в следующем году у них появится тигренок. Нашему зоопарку дали разрешение. И в следующем году будем их сводить, - делятся радостной новостью в зоопарке.

Чтобы у животных появилось потомство, необходимо получить специальное разрешение. И тигров, живущих в зоопарке уже два года, можно знакомить друг с другом. А все начнется со смены территорий: хвостатых поменяют местами, чтобы они поставили свои метки.

Только так, по мнению зоологов, два самодостаточных зверя смогут потеплеть друг к другу. И, возможно, в год Водяного Тигра в ростовском зоопарке появятся свои маленькие символы года.

Услада - непростая тигрица, но в зоопарке надеются подружить ее с Устином. Фото: Мария Гринникова

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