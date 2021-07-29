«Держал в страхе Хабаровск и Китай»: как ростовский тигр Устил предал разбойничью жизнь и стал приличным семьянином

Разбойник Устин остепенился и готовится стать отцом уже второй раз. Фото: Мария Гринникова

Сегодня - международный день тигра! Если вы считаете, что это праздник касается только Дальнего Востока, то напрашивается вопрос: давно ли ходили в ростовский зоопарк? В нем амурских тигров выращивают аж с 1962 года! За полвека здесь появилось на свет более 30 тигрят. Сейчас в Ростовском-на-Дону зоопарке обитают два властителя джунглей: тигр по кличке Устин и его невеста - тигрица Услада.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

Устин с детства имеет влиятельных друзей: семь лет назад усатый участвовал в программе по возвращению тигрят на волю, и в 2014 году в свободное плавание его выпустил российский президент! После чего начались великие путешествия Устина. Где он только не побывал: в Хабаровске был, на Большом Уссурийском острове отметился, правда там вел разбойный образ жизни - держал в страхе всю округу. Охотился на домашних коз и собак, а жители местных деревень старались не попадаться на пути у этой дикой кошки.

Но полосатому разбойнику не хватило быть только грозой всех местных. И он со своими «наполеоновскими планами» устремился за рубеж. Устин неоднократно переходил границу с Китаем - что он творил в Поднебесной, известно лишь ему самому.

После всех этих похождений было принято решение разбойника усмирить и вернуть блудного сына в реабилитационный центр в Приморье. А после долг позвал Устина в Ростов-на-Дону с миссией создать пару с тигрицей Примой. Тигр оказался исполнительным и поручение было выполнено: в 2017 году от его союза с Примой на свет появилась тигрица Яшма.

Устина семь лет назад выпускал на волю Владимир Путин, но спустя годы тигр вернулся в зоопарк. Фото: Мария Гринникова

МОЛОДАЯ НЕВЕСТА

В 2019 году к Устину приехала новая невеста. На сей раз это не местная тигрица, а столичная штучка. Тигрица Услада родилась в 2017 году в Московском зоопитомнике, в Волоколамске.

Отношения Устина и Услады находятся на стадии знакомства. К тому же они соседи - для молодой невесты построили вольер рядом.

Когда ожидать тигрят, трудно сказать. Размножение тигров - это вам не хухры-мухры: зоологи говорят, что это сложный процесс. Чтобы тигры могли дать потомство, нужно даже получить специальное разрешение. Такие ростовскому зоопарку выдавались, поскольку наш зоосад участвует в программе по сохранению амурских тигров.

Как только будет получено спецразрешение в этом году, тигров, которые живут в одном зоопарке уже два года, можно начать знакомить друг с другом. Начнут со смены территорий: усатых меняют местами, чтобы они могли поставить свои метки, так как тигры - одиночные животные. По своей территории в дикой природе полосатые расхаживают одни. А парой объединяются только для того, чтобы дать потомство. Поэтому верным решением является пометить чужую территорию. После чего Устин и Услада потеплеют и подобреют друг к другу.

Красотка Услада уже два года живет неподалеку от будущего кавалера. Фото: Мария Гринникова

УСТИН, ПОДВИНЬСЯ

В этом году в День тигра в ростовском зоопарке решили провести показательное кормление. Только вот загвоздка: кормить будут не тигра, а пуму.

Дело в том, что тигры - ночные животные. Большая удача, если днем посетители зоопарка увидят этих полосатых кошек. Что Устин, что Услада днем предпочитают хорошенько поспать. Если Устин хоть редко, да может явить себя миру в дневные часы, а вот Услада - дамочка скрытная. И сделать шоу - показательно покормить перед гостями зоопарка их не выйдет. По этой причине решили пригласить зрителей на трапезу второй по величине кошки Нового Света - пумы Кая. Гости зоопарка увидят, как Кая будет уплетать кусок мяса.

Все желающие могут понаблюдать за кормлением пумы 29 июля. Подробную информацию о днях кормления других животных можно найти на сайте зоопарка.

Услада - девушка своенравная: привыкать тигры друг к другу будут долго. Фото: Мария Гринникова

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