Из комочка — в статную красавицу: как изменился белый медвежонок, показали в ростовском зоопарке

Айке исполнилось семь месяцев. Фото: ростовский зоопарк.

Белому медвежонку Айке из ростовского зоопарка исполнилось семь месяцев. В честь дня рождения сотрудники показали, как за это время изменилась малышка.

Айка появилась на свет в конце декабря у пары медведей Айона и Кометы. Для зоопарка малышка стала настоящим новогодним чудом, ведь медвежата редко рождаются в неволе. Так, в последний раз в Ростове-на-Дону такое случалось 32 года назад.

Всего несколько месяцев назад Айка казалась маленьким белым комочком. Фото: ростовский зоопарк.

Сначала медвежонка не показывали посетителям. Даже зоологи старались не тревожить Комету и Айку и, в основном, наблюдали за животными по веб-камере.

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Когда детеныш окреп, его стали выпускать в вольер. Белый медвежонок сразу стал всеобщим любимцем. Посетители не переставали умилятся выходкам маленькой непоседы.

Малышка стала настоящей красавицей. Фото: ростовский зоопарк.

За семь месяцев Айка заметно изменилась, став настоящей красавицей. Но энергии у нее не меньше, а порой она доставляет маме много хлопот. Медвежонок любит бегать по вольеру, нырять в бассейн и играть не только с мячиком, но и мясом.

У Айки и Кометы очень трогательные отношения. Фото: ростовский зоопарк.

Через два года Айка может переехать в другой зоопарк. Сделать это нужно для сохранения искусственной популяции белых медведей. Будущее малыша решат в союзе зоопарков и аквариумов России.

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