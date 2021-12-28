Какая погода будет на Новый год 2022 в Ростове: отвечают синоптики

Фото: Евгения Гусева.

Какая погода будет на Новый год 2022 в Ростове, сообщили в донском гидрометцентре. Вопреки ожиданиям в праздничные день и ночи ростовчан вряд ли порадует снег.

Замруководителя донского гидрометцентра Виктория Антоненко рассказала, что есть лишь небольшая вероятность осадков 31 декабря и 1 января. Ожидаются туманы и гололедица.

— В новогоднюю ночь температура составит от 0 до -2 градусов. Днем будет от 0 до +2, — говорит синоптик.

В первой половине дня возможны туманы и гололедица.

Ранее в гидрометцентре рассказали, каким будет январь в Ростове. Специалисты считают, что количество и температура в этот месяц будут близки к норме. В первую и вторую декаду днем ожидается до -5 градусов, в третью — до -12. Подробный прогноз можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на январь 2022 в Ростовской области: прогноз донского гидрометцентра

В гидрометцентре спрогнозировали морозы до -23 в январе в Ростовской области. (Подробности)