Гадалка выманила у жителей Ростова пять миллионов рублей, обещая приворот и успех в бизнесе

Ростовчанка с помощью магии обещала горожанам решить все их проблемы Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жительница Ростова-на-Дону кардинально исправила свое финансовое положение, решив попробовать свои силы в специфической сфере магических услуг. Бойкая дама быстро нашла клиентов – семерых ростовчан с большими проблемами. У одних не клеилась личная жизнь – бросили партнеры, у других шел под откос бизнес.

Подозреваемая в мошенничестве виртуозно внушила четырем из новых знакомых, что обладает парапсихологическими и экстрасенсорными способностями. После чего уверенно пообещала решить все проблемы с помощью потусторонних сил.

При этом волшебные ритуалы она проводила месяцами. А когда клиенты не получали желаемого результата, говорила одним, что конкуренты в бизнесе используют более действенные магические методы и надо еще «поработать», а другим, что на той стороне применяют более сильный приворот. И эти доводы отлично работали.

С 2019 по 2020 год потерпевшие отнесли ей в общей сложности пять миллионов рублей.

Эти деньги, говорила лжемаг, она тратит на приобретения инвентаря для колдовства, - свечей, магических ножей, покрывал для обрядов и так далее.

Только спустя два года, когда желаемый результат так и не наступил, ростовчане поняли, что их водят за нос.

Но деньги бойкая колдунья отдавать отказалась. Тогда ростовчане, потерявшие не только деньги, но и надежды, пошли в полицию. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Материалы уголовного дела передали в Первомайский районный суд донской столицы.

- Вскоре обвиняемая предстанет перед судом, - сообщили в пресс-службе.

Если вина ростовчанки будет признана, ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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