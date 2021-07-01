Сетевик против гадалки: Как в Ростове продают «чудо-очки» в семь раз дороже реальной цены

Работодатель пригласил ревизора, а на деле предложил продавать втридорога очки пенсионерам. Фото: СЕЛИМОВ Артур

«В связи с расширением нам требуются сотрудники в офис, работа с документами, заполнять по образцу и телефонные звонки», - агрегаторы по поиску работы пестрят такими объявлениями с расплывчатыми условиями.

Причем требования к работнику предъявляются максимально лояльные, а зарплата манит кругленькими суммами. Гибкий график, дружный коллектив, стабильные выплаты два раза в месяц — ну как не позвонить такому шефу?

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» проанализировал объявления на сайтах по поиску работы, чтобы выяснить, как работодатели заманивают людей в «серые схемы» и под какими красивыми предлогами они это делают.

ВАКАНСИИ С СЮРПРИЗОМ

Многие дельцы уже усвоили, что продавать «чудодейственный чай» или «суперфильтры для воды» уже никто не хочет, поэтому, размещая вакансию, составляют совершенно адекватное описание обязанностей - такие, чтобы до похода в такую конторку человек ничего не заподозрил.

- Я откликнулся на вакансию консультант по налогам, пришел в офис, а там мне предложили торговать онлайн какими-то ценными бумагами - рассказал ростовчанин Михаил, который искал работу. - Самое интересное: все сотрудники прекрасно понимают, что они торгуют «липой», но это их не останавливает. Пока искал работу, сложилось такое впечатление, что в Ростове один сетевой маркетинг и развит.

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» тоже решил устроиться на работу мечты и записался на собеседование: а вдруг повезет!

ПОМОЩНИК РЕВИЗОРА

Работодатель разместил объявление, в котором искал помощника ревизора. По описанию абсолютно не понятно, что и кого проверять. Зато зарплата указана в 30-40 тысяч рублей, график свободный. Думаю, вот - это оно!

Подвальное помещение в районе Сельмаша. Закрытый двор, лестница уходит в низ - туда, где офис. На входе встречает молодая девушка и проводит к директору. Управляющий - молодой парень, после нескольких простых вопросов предлагает сразу же приступить к работе: ну, дескать, чтобы он мог выплатить мне зарплату как можно раньше. Сказал, что у меня будет еще и личный куратор, который меня всему научит. А вот про род деятельности не рассказал. "Явно дело не чисто", - как-то сразу подумал я.

ДЕЛАТЬ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Мой наставник по имени Сергей сразу ввел меня в курс дела. Он пояснил, что помощником ревизора много не заработаешь.

- Ты у нас парень грамотный, тебе можно доверить работу посерьезнее, и где платить будут больше, - «наставник» льет мне в уши целую кастрюлю елея.

Я мирно впитывал комплименты и ждал заманчивого предложения. В конечном итоге, мне предложили стать частью его команды и делать «реальные деньги». От меня требовалось всего-то ходить по квартирам и продавать «чудо-очки» под видом специалиста из глазной клиники. Сергей с удовольствием решил продемонстрировать мне свои навыки, пообещав научить продавать по несколько очков в день.

ПЕРВАЯ ВЫЛАЗКА В ПОДЪЕЗДЫ

Вместе с еще несколькими студентами мы идем в отведенный мне квартал в районе проспекта Королева. Нас разделили на две группы. Меня, «салагу», оставили с Сергеем, остальных ребят повел наставник Алексей. Во второй команде две девушки и четыре парня - все приезжие из других городов, не старше 21 года. Алексей собрал всех в кружок и завел песню про мотивацию, прибыль, карьерный рост. Потом все «хлопнули по рукам» и разошлись по подъездам.

Прежде чем начать обход, Сергей поведал мне свою историю. Он сам из Казахстана, ему 21, и он уже был женат. А еще полгода вынужден был просидеть в Оренбурге без денег и работы, потому что границы закрыли, и он не мог уехать на родину. Там же он вышел на сетевиков и начал продавать очки, затем его повысили в должности до наставника первого уровня и предложили переехать в Ростов - учить местных зарабатывать деньги. Так он и поступил.

- Я тебя могу заверить: люди в Ростове намного добрее, чем в Омске и Оренбурге, - подметил Сергей. - Там горожане агрессивные - могут и послать или еще хуже - наброситься с кулаками.

ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НЕТ

В подъезд заходим довольно просто: Сергей набирает любой номер и просит открыть дверь - якобы он из социальной службы и проводит опрос. Дверь открывается, мы поднимаемся на самый верхний этаж и начинаем звонить по квартирам.

- Наш основной контингент — это люди пожилого возраста: они в магазин не пойдут, а проблемы со зрением имеют, - объясняет тонкости бизнеса Сергей.

Мой наставник представляется сотрудником глазной клиники. По легенде, его попросили навестить всех пациентов, которые имеют проблемы с глазами, так как из-за пандемии у окулистов нет приема.

Сначала мы задаем обычные вопросы: «Как самочувствие? Какое зрение? Что беспокоит?» Далее наставник дает примерить очки якобы для исследования, а потом упоминает, что это новая модель по отличной цене, и он может их продать только тем людям, кто действительно испытывает проблемы со зрением. Очки стоят две тысячи, а 700 рублей с продажи идет продавцу. Сергей с особым энтузиазмом демонстрирует очки: он их гнет, бьет по стене, демонстрируя, что они «вечные».

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВЕКА»

За очередной дверью в квартиру нас ждала гадалка, экстрасенс и целитель в одном лице. Вот уж столкнулись две силы!

- Ты мне зубы не заговаривай! Я все про тебя знаю: ты слишком много болтаешь, язык - твой враг. Порча на тебе - девушка со светлыми волосами навела, проблемы с желудком вижу, - пояснила ясновидящая Сергею.

- А вот ты, - экстрасенс переключилась на меня. - У тебя холодок внутри - с тобой можно поработать.

Да уж: гадалка против сетевика — настоящее противостояние века, и не в «нашу» пользу...

ВСЕМ - «ДЖУС»!

Дальше – больше. Обходим подъезды другого дома: нам не открывают, а некоторые жильцы говорят, что уже были такие работники в их дворе.

- Да знаем мы вас! Моей знакомой «впарили» две пары очков за 6 000 рублей - сейчас не знает что с ними делать, - бузит одна из пенсионерок на лавочке у подъезда.

Эльдар звонит начальству: кто-то не указал отработанный район, а есть правило - после посещения точек не появляться там месяца два.

На стене красуется надпись «ДЖУС»: это слово в подъезде означает, что в доме уже поработали торговцы. Джус (свежевыжатый сок) - приятная аналогия, которая отражает суть работы - быстренько «выжать» клиента и исчезнуть.

Сетевой маркетинг развивается по канонам сект. Тут есть иерархия, во главе которой стоит поднявшийся из «низов» управленец, в работе есть уровни, по которым можно расти, присутствуют свои традиции, приветствия и даже победные выкрики. Все строится на основе общности команды: коллеги превращается в семью, где все обязательно позитивно общаются.

«ЗА СЕРВИС НУЖНО ПЛАТИТЬ!»

После рабочего дня Сергей заверил, что даст мне положительную рекомендацию начальству, и меня, возможно, возьмут. Чтобы убрать мои сомнения, продолжил свою историю. Он рассказал, что сам окончил строительный колледж, полгода махал лопатой и пришел к выводу, что эта работа не для него.

Сейчас он имеет хороший доход и скоро будет открывать свой филиал. Это отдельный стол в офисе и несколько человек, которые будут продавать товар, а он будет получать за это свой процент.

На вопрос, считает ли он свою работу полезной, мой наставник хитро ответил, что он помогает людям. А то, что очки, которым красная цена — 300 рублей, продает за 2000 - так это уже издержки, за сервис нужно платить!

Я обещал подумать над его «заманчивым» предложением, и мы попрощались. Позитивный открытый парень, который, думаю, и в хорошем деле горы может свернуть, остался на лавочке в сквере, готовиться обрабатывать следующих клиентов. Ему сегодня нужно продать две пары очков, иначе рабочий день для него не за

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