На улице Станиславского из-за жары расплавился асфальт

27 Июль 16:21 2018-07-27T16:33:30+03:00

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К улице Станиславского вновь приковано внимание жителей донской столицы. Поводом стал комментарий главы администрации города. На прошедшем накануне, 26 июля, заседании ассоциации «Совет директоров предприятий и предпринимателей Ворошиловского района» Виталий Кушнарев, обсуждая ход ремонта дорог и последующей гарантии, обмолвился, что на Станиславского расплавился асфальт. Потому улицу ждет новый ремонт.

- Подрядчики понимают, что они должны выполнять взятые обязательства, потому более ответственно подходят к работе, - сказал Виталий Кушнарев. - Вот и на Станиславского, где "поплыл" асфальт, будут все переделывать.

Напомним, ранее стало известно, что на приведение в порядок Станиславского планируют выделить еще 84 млн рублей. Дополнительные средства направят правительство донского региона и администрация Ростова-на-Дону.