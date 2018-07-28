Первая поликлиника в Суворовском откроется уже в этом году

28 Июль 09:32 2018-07-28T09:54:17+03:00

Первая поликлиника в жилом районе Суворовском откроется уже в этом году. Фото: пресс-служба администрации города.

Предполагается, что пациентов здесь примут в ноябре

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В Суворовском осенью откроется новая поликлиника. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону в ходе выездной встречи. Детское отделение будет филиалом городской детской поликлиники № 18, а взрослое - 41-й взрослой поликлиники. Первое медучреждение Суворовского рассчитано на 100 посещений в сутки.

- Поликлинику за счет собственных средств и в соответствии с техническим заданием, которое подготовила администрация города, построил застройщик, - пояснили в мэрии. - Он же будет заниматься регистрацией права собственности и вводом объекта в эксплуатацию, а после этого муниципалитет ее выкупит.

Параллельно учреждение будет оснащаться медицинским оборудованием. По предварительным оценкам, на закупку потребуется порядка 35 млн рублей.

Напомним, в новом жилом районе открыты два детских сада, третий находится на этапе завершения строительства (в ноябре этого года планируется ввести его в эксплуатацию). Что касается школы, то она должна принять учеников 1 сентября следующего года.