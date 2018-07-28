В Ленинском районе Ростова-на-Дону планируется расселить 37 аварийных домов

28 Июль 10:45 2018-07-28T10:47:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе в ближайшее время будет расселено 37 аварийных домов. Об этом сообщил глава администрации города на встрече с жителями.

- Мы должны не допустить появления новых аварийных зданий, - сказал Виталий Кушнарев. - Для этого нужно заботиться о своем жилье, вовремя его ремонтировать, поддерживать порядок. Это ответственность управляющих компаний совместно с жильцами.

Напомним, в старейшем Ленинском районе более 1 000 многоквартирных домов, управление которыми осуществляют 25 организаций, 113 товариществ собственников жилья, а также два жилищно-строительных кооператива. Почти половина многоквартирных домов имеет износ порядка 50 %.