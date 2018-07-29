В Ростове-на-Дону прошел митинг несогласных с повышением пенсионного возраста и ростом цен

29 Июль 09:57 2018-07-29T10:06:38+03:00

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В субботу, 28 июля, в Ростове-на-Дону прошел митинг несогласных с инициативой повышения пенсионного возраста и с ростом цен на товары первой необходимости. Известно, что он был официально разрешен и проходил на площади Ленина.

Как рассказали в администрации донской столицы, по официальным данным, в митинге приняли участие около 400 человек.

Напомним, в России рассматривается проект пенсионной реформы, согласно которой возраст выхода на пенсию хотят продлить на несколько лет - женщинам до 63 лет, мужчинам - до 65. К слову, по официальным данным Пенсионного фонда Ростовской области, более сорока процентов донских пенсионеров работают в первые годы после наступления пенсионного возраста. А их у нас 1,3 миллиона человек. Кроме того, в донской столице уже четвертый год действует программа преобучения пенсионеров, участие в ней бесплатное. Главное - желание.

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