2018-07-31T12:38:59+03:00
Общество

Под Ростовом рыбак похвастался уловом, поймав веслоноса

В социальных сетях поздравили везунчика
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Житель Ростовской области похвастался уловом.Житель Ростовской области похвастался уловом.Фото: "КП" Архив
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Житель Ростовской области похвастался необычным уловом. Он поймал в Дону веслоноса - представителя отряда осетрообразных. Реакция жителей на фотографии, представленные в качестве доказательств, была разнообразной. Некоторые испугались вида рыбы, которая, действительно, выглядит неоднозначно.

- А я говорил,в Дону уже купаться нельзя, - ехидно написали одни.

- Да ладно, мой дядька ловил такую, правда, страшная, зараза, - прокомментировал житель поселка Овощной.

Нашлись и те, кто порадовался за рыбака.

- О! Поздравляю!

- В Семикаракорском районе выращивали таких в прудах, аналог осетра, - сообщил кто-то из знатоков.

Согласно данным народной энциклопедии, веслонос - вид пресноводных лучеперых рыб семейства веслоносовых отряда осетрообразных. Обитает в основном в реке Миссисипи, а также в ряде рек, впадающих в Мексиканский залив. В середине 1970-х был завезен в Россию и в настоящее время содержится в рыбоводных хозяйствах, где успешно созревает и дает потомство.

Вот такой он - веслонос. Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону!"

Вот такой он - веслонос. Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону!"

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Юрий Моисеев, рыбак со стажем:

- Насколько мне известно, никакого запрета на веслоноса не распространяется. Потому его можно смело ловить. Поймали, значит она ваша. Ее разводит рыболоводческий колхоз в Семикаракорском районе, но там было происшествие, в результате веслонос попал в Дон, судя по всему, выжил. Продают ее по цене «красной». (улыбаясь) Но все-таки это не наша рыбка, донской менталитет на нее не рассчитан. Я как-то попробовал, вкуса никакого, сказал, что больше не угощали.

ВНИМАНИЕ!

Проводим фестиваль рыбалки!

Хотите найти веслоноса? Или просто пообщаться с другими любителями ловли, владельцами рыболовных магазинов? Приходите на наш фестиваль семейной рыбалки! Он пройдет 11 августа на базе «Южный ветер». Зарегистрироваться очень легко, надо всего лишь пройти по ссылке http://fish.kp.ru/regions/, где оставить свои координаты.

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