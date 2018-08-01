В центре Ростова-на-Дону в гостинице накрыли притон с девушками легкого поведения
В Ростове полицейские сообщили о задержании 51-летней администратора гостиницы, которую подозревают в организации притона. По данным стражей порядка, она регулярно предоставляла помещения для девушек легкого поведения, где они оказывали интимные услуги. Операцию проводили полицейские, позвав на помощь бойцов спецназа из Росгвардии.
- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области.
Если вина ростовчанки будет доказана в суде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Таганроге приговорили к условному сроку местную жительницу, которая организовала притон под вывеской салона массажа.
- Для работы подсудимая привлекла четырех девушек, разработала список услуг и прейскурант, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Она также создала дополнительные помещения для приема клиентов со спальными местами, в которых были расположены душевые кабины; установлен бар.