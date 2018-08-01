В центре Ростова-на-Дону в гостинице накрыли притон с девушками легкого поведения

1 Авг. 15:59 2018-08-01T17:29:32+03:00

В Ростове-на-Дону в гостинице накрыли притон с девушками легкого поведения Фото: ГУ МВД России по РО

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В Ростове полицейские сообщили о задержании 51-летней администратора гостиницы, которую подозревают в организации притона. По данным стражей порядка, она регулярно предоставляла помещения для девушек легкого поведения, где они оказывали интимные услуги. Операцию проводили полицейские, позвав на помощь бойцов спецназа из Росгвардии.

- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Если вина ростовчанки будет доказана в суде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Таганроге приговорили к условному сроку местную жительницу, которая организовала притон под вывеской салона массажа.

- Для работы подсудимая привлекла четырех девушек, разработала список услуг и прейскурант, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Она также создала дополнительные помещения для приема клиентов со спальными местами, в которых были расположены душевые кабины; установлен бар.