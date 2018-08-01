2018-08-01T16:28:18+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону Орбитальную хотят продлить до Суворовского

Сейчас идет корректировка проектной документации
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону улицу Орбитальная хотят продлить до СуворовскогоВ Ростове-на-Дону улицу Орбитальная хотят продлить до СуворовскогоФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Власти донской столицы надеются облегчить транспортную нагрузку на дороги, которые ведут в новый жилой район Суворовский. В частности, в следующем году планируют приступить к реализации нескольких крупных проектов.

Первый - реконструкция пересечения Оганова – Особенная – Зрелищная, где каждый день в час пик наблюдаются большие заторы из-за сложной развязки. Второй - строительство Орбитальной до Особенной, что значительно разгрузит существующие магистрали и облегчит подъезд к Суворовскому. До конца текущего года этот проект должен быть откорректирован.

- На сегодняшний день имеется разработанная проектная документация на строительство участка дороги по продолжению улицы Орбитальная с переходом балки Темерник, реконструкцию автодороги по Орбитальной от перехода балки до Добровольского с выходом на Космическую, - добавляют в администрации.

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