В Ростове-на-Дону погибла пенсионерка, упав с балкона пятого этажа

5 Авг. 18:06 2018-08-05T18:07:55+03:00

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В социальных сетях сообщили о трагедии, которая случилась утром в воскресенье, 5 августа. На улице Киргизской погибла пенсионерка. По предварительным данным, она упала с балкона пятого этажа. На месте работала следственно-оперативная группа. Очевидцы говорят, что тело несчастной пролежало несколько часов.

- Пролежала так с 9 до 13 часов, пока тело не увезли, - пояснили в комментариях в городском паблике.

Жители Ростова выразили соболезнование родным.

Напомним, на прошлой неделе в Ботаническом саду нашли тело 38-летней женщины. Следственный комитет сообщил о начале проверки. Уже известно, что первоначальный осмотр тела показал отсутствие признаков насильственной смерти. По неофициальным данным, ростовчанка оставила предсмертную записку.