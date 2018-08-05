В Ростове-на-Дону погибла пенсионерка, упав с балкона пятого этажа
В социальных сетях сообщили о трагедии, которая случилась утром в воскресенье, 5 августа. На улице Киргизской погибла пенсионерка. По предварительным данным, она упала с балкона пятого этажа. На месте работала следственно-оперативная группа. Очевидцы говорят, что тело несчастной пролежало несколько часов.
- Пролежала так с 9 до 13 часов, пока тело не увезли, - пояснили в комментариях в городском паблике.
Жители Ростова выразили соболезнование родным.
Напомним, на прошлой неделе в Ботаническом саду нашли тело 38-летней женщины. Следственный комитет сообщил о начале проверки. Уже известно, что первоначальный осмотр тела показал отсутствие признаков насильственной смерти. По неофициальным данным, ростовчанка оставила предсмертную записку.
Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону