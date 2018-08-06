Следком: в Ростове-на-Дону подозреваемый в перестрелке с погибшим признал вину

6 Авг. 17:35 2018-08-06T17:38:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Донской следственный комитет распространил сообщение о предъявлении обвинения 31-летнему жителю Ростова-на-Дону. Согласно официальной версии, это он в минувшие выходные на улице Товарищеской устроил стрельбу по людям. В результате погиб 39-летний мужчина, его знакомые (38 и 35 лет) доставлены в больницу с ранениями груди и лица.

- Уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - сообщает СУ СК России по РО. - По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, конфликт произошел во время игры в бильярд. Пострадавшие были виновны в том, что отказались положить на кон деньги. В момент стрельбы рядом с обвиняемым находился его старший брат, но о задержании мужчины не сообщается.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.