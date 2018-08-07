«Рви их!»: болельщики желают Юлии Ефимовой победы в финале на Чемпионате Европы

7 Авг. 11:59 2018-08-07T12:01:18+03:00

В копилке самой красивой спортсменки России уже две медали. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.

В копилке самой сексуальной спортсменки России уже две медали

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В эти дни в Глазго проходит Чемпионат Европы по плаванью, на котором нашу страну представляет в том числе и спортсменка из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова. Накануне пловчиха - ее называют самой красивой спортсменкой в российском спорте, взяла первую золотую медаль на дистанции в сто метров брассом. На этот раз Ефимова поделилась командным снимком, на котором российские пловцы запечатлены уже с серебряными наградами.

- Эх, ждали золота! - честно признался под снимком один из поклонников. - Гордимся, конечно, все равно, но в следующий раз берите золото.

pryanya93 Mixed medley

Были еще такие комментарии: «Весь голос сорвали, пока болели», Самая лучшая сборная по плаванию», «Вы - наша гордость, браво» и «Наши девочки самые красивые, а парни вообще огонь. Молодцы! Наша гордость».

- Юль, мы болеем рви их всех, Ростов с тобой! - задал ритм один из болельщиков-земляков.

Известно, что уже вечером вторника, 7 августа, в 18:30 по московскому времени состоится финал, на котором гордость российского плаванья Юлия Ефимова также будет выступать. ЕИ, несмотря на результат, ее уже поддерживает миллионная армия поклонников.

ЭКСКЛЮЗИВ "КП"

Мама чемпионки Европы Юлии Ефимовой: «Когда Юля плывет, ухожу в ванную и разговариваю с водой»

- Конечно, я смотрела ее выступление, но в повторе, - призналась «КП» Татьяна Григорьевна. - Когда идет прямая трансляция и Юля плывет, в эти минуты просто выхожу из комнаты. Захожу в душ и разговариваю с водой. И только когда слышу голос комментатора Дмитрия Губерниева и его крики «Ура!», понимаю - все хорошо. Смотреть заплыв в реальном времени для меня большое испытание и стресс. (подробности)

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