Мама чемпионки Европы по плаванию Юлии Ефимовой: В два с половиной года Юля уже речку переплывала!

6 Авг. 15:53 2018-08-06T16:56:34+03:00

После победы на Чемпионате Европы в Глазго, мать спортсменки отправила сообщение отцу-тренеру "Поцелуй от меня Юлюшку"

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На Чемпионате Европы в Глазго Юлии Ефимовой золотая медаль. На стометровке брассом среди женщин она с результатом в 1.05,53 секунды лихо обошла соперниц. Все это время вместе с миллионной армией поклонников за Ефимову в Волгодонске Ростовской области болела ее мама.

pryanya93 Спасибо огромное всем за поддержку и поздравления Всех целую Работаем дальше #glasgow2018europeanchampionships

- Конечно, я смотрела ее выступление, но в повторе, - призналась «КП» Татьяна Григорьевна. - Когда идет прямая трансляция и Юля плывет, в эти минуты просто выхожу из комнаты. Захожу в душ и разговариваю с водой. И только когда слышу голос комментатора Дмитрия Губерниева и его крики «Ура!», понимаю - все хорошо. Смотреть заплыв в реальном времени для меня большое испытание и стресс. Никак не могу к такому привыкнуть.

- Поздравили дочь?

- Лично еще не успела. В Интернет и скайп ей некогда заглядывать сейчас. Поэтому мы, в основном, с ее папой-тренером общаемся. Я ему отправила сообщение со словами: «Поздравляю, поцелуй от меня Юлюшку». На что он ответил: «Спасибо, обязательно».

Мама всегда ждет дочь дома. Фото: архив семьи.

- Дочь всегда о плаванье мечтала?

- Не забывайте, что ее папа - тренер по плаванью. Поэтому, чем будет заниматься Юля даже не обсуждалось. Она начала плавать уже с рождения в ванной, только из роддома ее принесли. В полтора со мной вводу зашла. Смотрю - идет по песочку и только глазенки из воды торчат. А потом раз-два забарахтала ручонками и ногами и поплыла. В два с половиной вместе с папой уже Хопер переплывала. А с четырех записали в секцию акробатики. Юля такая стройняшка была, что ее на улице заметили, когда мы из детского сада шли, и пригласили. Потом были и танцы, и рисование. Но тренировки по плаванью всегда были на первом месте. С 12 лет она начала тренироваться в Таганроге. И была очень самостоятельной - могла пересесть из маршрутки в маршрутку сначала в Ростов-на-Дону, потом в Волгодонск. Кстати, в 17 лет дочь сама уже купила себе квартиру. И ей никто не помогал!

pryanya93 Спасибо всем большое за многочисленные поздравления безумно приятно! Говорят я совсем не изменилась, что думаете?

- Домой ждете?

- Конечно! Юля в Волгодонск редко приезжает и, в основном, на один-два дня. Но я очень надеюсь, что после Чемпионата Европы она все же найдет время.

- Как-то по-особому к встрече готовитесь?

- У меня обычно ткемали наготовлено из алычи - они этот соус очень под шашлык любят. Как правило, вместе с друзьями - все очень хорошие ребята, выезжают на местную базу отдыха. Хорошо бы приехала, когда тутовинка и малинка еще поспевает. А то обычно только и остается, что угощать в замороженном виде.

Юлия рядом с тренером Ириной Вятчаниной (вторая справа). Фото: Из архива Ирины Вятчаниной.

ЗВОНОК ПЕРВОМУ ТРЕНЕРУ

«Всем остальным надо у Юльки учиться плавать брассом!»

Ирина Вятчанина уверена, что Ефимова на голову выше всех соперниц.

- Я сейчас здесь - в Глазго, - рассказала «КП» Ирина Германовна. - Выступление Юли оцениваю как хороший достойный результат. И он лишний раз показывает, что Ефимова на голову выше всех и может плыть раскрепощенно и уверенно еще много-много лет. Всем остальным надо учиться плавать брассом!

- В чем секрет Ефимовой?

- В первую очередь, в технике. Все остальное - характер, опыт и уверенность маститого спортсмена. Эта девочка с 14 лет на европейском подиуме в лидерах. А в 15-ть повалила всю взрослую Европу на короткой воде.

- Поздравили уже Юлю?

- Ну, конечно! Обняла. Сказала: «Умница, молодец, хороший достойный результат». Настроение у нее боевое. Ждем быстрых секунд в заплыве на 200 метров.

pryanya93 First competition in 2018 200 брасс 2.24.42 2 место 100 брасс 1.06.32 2 место и второй результат в мире в этом сезоне! Если кому интересно это...

НУ И НУ!

Сильное кружево: прославленная пловчиха Юлия Ефимова сразила поклонников снимком в прозрачном нижнем белье

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- А с чем был связан ее переезд в США?

- Для меня это до сих пор секрет. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

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