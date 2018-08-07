2018-08-07T12:46:30+03:00
Происшествия

Ранены двое: под Ростовом на пляже молодой человек стрелял по отдыхающим

Хулигана пока еще ищут
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сотрудники полиции пока ищут хулигана, который устроил стрельбу на пляжеСотрудники полиции пока ищут хулигана, который устроил стрельбу на пляже
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В понедельник, 6 августа, в селе Самарском отдыхающий на пляже устроил стрельбу. По словам очевидцев, молодой человек находился в неадекватном состоянии и поссорился с другими отдыхающими, после чего достал травматический пистолет. Пострадали два человека, один из которых был доставлен в больницу.

- По данному факту проводится проверка, идут оперативные мероприятия, - пояснили «КП-Ростов» в ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, 3 августа в Ростове-на-Дону 31-летний мужчина также из травматического пистолета несколько раз выстрелил в посетителей бильярдного клуба. Погиб один, двое доставлены в больницу. Дебошир задержан, он признал свою вину, заявив, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Региональный следком уже сообщил о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти человека.

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