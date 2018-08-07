Реконструкцию Станиславского в этом году не завершат
Впереди один из сложных участков - Семашко - Буденновский
Реконструкция Станиславского продолжитсяФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Реконструкцию Станиславского не завершат в нынешнем году. Впереди достаточно сложный участок Семашко-Буденновский, который требует дополнительных вложений.
- До конца лета не успеют, конечно, - сказал губернатор Ростовской области в эфире телеканала «Дон24». - Потому что выполнена та часть работ, которая и была запланирована в этом году. Сейчас отрабатывается четкая работа транспорта.
Напомним, на ремонт Станиславского уже потратили свыше миллиарда рублей. Сроки завершения ремонта переносили два раза, поначалу хотели успеть к 1 июню, затем к 14 июня, но только к концу месяца было открыто автомобильное движение.