Реконструкцию Станиславского в этом году не завершат

7 Авг. 16:45 2018-08-07T17:23:00+03:00

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Реконструкцию Станиславского не завершат в нынешнем году. Впереди достаточно сложный участок Семашко-Буденновский, который требует дополнительных вложений.

- До конца лета не успеют, конечно, - сказал губернатор Ростовской области в эфире телеканала «Дон24». - Потому что выполнена та часть работ, которая и была запланирована в этом году. Сейчас отрабатывается четкая работа транспорта.

Напомним, на ремонт Станиславского уже потратили свыше миллиарда рублей. Сроки завершения ремонта переносили два раза, поначалу хотели успеть к 1 июню, затем к 14 июня, но только к концу месяца было открыто автомобильное движение.